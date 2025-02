Como conversa entre Trump e Zelensky escalou para bate-boca na Casa Branca

Uma reunião entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente dos EUA, Donald Trump, inicialmente para celebrar um acordo entre os dois países pela exploração de recursos minerais ucranianos, acabou em bate-boca na Casa Branca.

O que aconteceu

A discussão começou quando Zelensky pediu repetidamente a Trump que fosse cauteloso em relação à Rússia. O ucraniano disse que não deveriam haver "concessões" com o presidente russo, Vladimir Putin.

Zelensky mostrou a Trump imagens de atrocidades da guerra em uma reunião na Casa Branca e chamou Putin de "assassino". Além disso, o presidente ucraniano voltou a afirmar que era "crucial" que os EUA garantissem a segurança de uma futura força de paz europeia após um acordo de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia.

Temperatura do encontro aumentou quando Zelensky questionou a diplomacia dos EUA. O presidente da Ucrânia citou a invasão de parte da Ucrânia pela Rússia, em 2014, e observou que um cessar-fogo foi assinado, mas que foi desrespeitado por Putin. "As pessoas estão morrendo, tivemos conversas com ele, muitas conversas bilaterais, assinamos com ele um acordo de cessar-fogo, todos disseram que nós assinaríamos esse acordo e depois ele violou o cessar-fogo, matou muita gente. (...) Que tipo de diplomacia se trata aqui?", disse Zelensky. JD Vance retrucou, dizendo que estavam falando "do tipo de diplomacia que vai acabar com isso".

Trump não gostou das críticas de Zelensky à Putin. "Eu não quero fazer isso com você, esse ódio pelo Putin é muito duro (...) Não é uma questão de ódio ou amor. Estou alinhado com o mundo, quero que as coisas se resolvam." Na sequência, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, que também acompanhava a reunião, afirmou que "este aqui é um país engajado na diplomacia".

Trump sugeriu que Zelensky não estava em "posição de ditar o que nós vamos sentir". "Você não está com as cartas na mão agora", afirmou o norte-americano.

"Você já agradeceu alguma vez?", perguntou Vance, se referindo à ajuda dada pelos EUA durante os anos de guerra. Trump também sugeriu que Zelensky estaria "jogando na Terceira Guerra Mundial" e voltou a afirmar que o ucraniano tem "que ser grato".

O presidente norte-americano também sugeriu que a Ucrânia é a culpada pela invasão russa. Ele afirmou que o ucraniano "se permitiu ficar em uma posição muito ruim".

Trump sugeriu que Zelensky não conseguiria paz sem os EUA. "Não sei se você consegue sem os EUA. O seu povo é muito bravo. Podemos ter um acordo ou a gente sair dessa. E não vai ser bonito se a gente sair dessa. Você não está com as cartas".

Por fim, Trump fez um ultimato a Zelensky: "faça um acordo ou estamos fora". A reunião terminou sem que o acordo fosse assinado.

Presidentes já "trocaram farpas" antes

Não é a primeira vez que Donald Trump e Volodymyr Zelensky discutem desde a posse de Trump. Na última semana, o presidente norte-americano afirmou que a "Ucrânia começou a guerra". Ele também criticou Zelensky, citando seu índice de popularidade de apenas 4%.

Zelensky, então, afirmou que Trump "vive em espaço de desinformação" russa. "Infelizmente, o presidente Trump, por quem temos grande respeito como líder do povo americano... vive neste espaço de desinformação", declarou Zelensky à imprensa em Kiev, antes de afirmar que a desinformação "procede da Rússia".

Horas depois, o norte-americano chamou o ucraniano de "ditador". "Zelensky, um ditador sem eleições, deve atuar rápido ou não lhe restará um país". Mandato do ucraniano terminou em 2024, mas a lei prevê a possibilidade de não haver eleições durante períodos de guerra.

Zelensky, por sua vez, afirmou não ter se incomodado com o ataque. O presidente da Ucrânia disse que "não descreveria as palavras usadas por Trump como um elogio" e que "alguém se ofenderia com a palavra 'ditador' se fosse um ditador. Sou o presidente legitimamente eleito".

Desde a conversa telefônica entre Vladimir Putin, presidente russo, e Donald Trump, há um temor na Europa de que os EUA se afastem da UE e Ucrânia. Autoridades norte-americanas e russas conversaram nesta semana sobre um possível fim da guerra, em um encontro sem a presença de ucranianos ou europeus.

(Com AFP, Deutsche Welle, Reuters)