Trump tornara? ingle?s idioma oficial dos EUA, diz autoridade da Casa Branca

Por Doina Chiacu

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinará um decreto para tornar o inglês a língua oficial do país pela primeira vez na história, disse uma autoridade da Casa Branca nesta sexta-feira.

Ela não deu prazos para a edição do decreto, que teve sua informação revelada inicialmente pelo jornal The Wall Street Journal. Os EUA nunca tiveram um idioma oficial para o país todo, mas alguns Estados escolhem a sua língua. Trump, um republicano, tem na oposição à imigração ilegal uma marca de seus dois mandatos na Casa Branca e incentiva o uso do inglês na vida pública. Durante sua primeira campanha presidencial, Trump repreendeu seu então rival Jeb Bush por usar outra língua na corrida. Ele afirmou, em entrevista coletiva em Nova York, em 2015: “Somos uma nação que fala inglês”. O decreto de Trump vai rescindir uma exigência federal introduzida pelo presidente democrata Bill Clinton, de que agências e outras entidades federais forneçam assistência linguística a pessoas que não falam inglês, afirmou o Wall Street Journal. Há 32 Estados nos EUA que adotaram o inglês como língua oficial, de acordo com o ProEnglish, um grupo que defende o idioma como o principal. A questão é polêmica em certos Estados, incluindo o Texas, onde o uso do espanhol na vida pública tem gerado controvérsia ao longo dos anos. Um senador estadual do Texas em 2011 exigiu que um ativista dos direitos dos imigrantes falasse inglês, não seu espanhol nativo, em uma audiência legislativa.