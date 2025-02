Trump faz coerção com Zelensky, diz ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil

O presidente Donald Trump fez coerção com o também mandatário Volodymyr Zelensky, afirmou Fabiana Tronenko, ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil, em entrevista ao UOL News desta sexta-feira (28).

Não era a posição que nós esperávamos de um chefe de Estado dos Estados Unidos, até mesmo porque o Trump está fazendo uma coerção em cima do presidente Zelensky nessa questão, e para a gente, diplomaticamente falando, nós achamos isso até uma situação um tanto quanto vergonhosa.

Estou muito entristecida, fiquei chocada. Acredito que mais de meio milhão de descendentes ucranianos que residem aqui no estado do Paraná assistiram a isso de forma muito chocada, o mundo assistiu isso e realmente todo mundo ficou estarrecido.

Fabiana Tronenko

Os presidentes Zelensky e Trump proporcionaram um bate-boca, com direito a gritos e acusações durante um encontro no Salão Oval da Casa Branca nesta sexta-feira.

Ambos se reuniram em Washington para a assinatura de um acordo para exploração de recursos minerais ucranianos. O encontro, bem como a briga, foi transmitido ao vivo no canal oficial da Casa Branca. Por conta do bate-boca, a coletiva de imprensa foi cancelada e o acordo não foi assinado.

Olha, com certeza todo mundo chocado, porque todos esperavam com essa nova eleição, com o novo presidente dos Estados Unidos, acreditávamos que o Trump seria um ponto de apoio muito forte, até mesmo por toda a força que ele gosta de demonstrar, a força diplomática dele, a força americana, nós achávamos que ele colocaria um ponto final nesta guerra.

Mas não fazendo o que ele está fazendo com o presidente Zelensky, essa coerção para tentar se aproveitar da vulnerabilidade do povo ucraniano nesse momento. Então eu vejo isso de forma muito estarrecedora e nós não esperamos esse tipo de comportamento do governo ucraniano para com a Ucrânia.

Fabiana Tronenko

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: