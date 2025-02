Trump e Zelenskiy se encontram na Casa Branca para fechar acordo sobre minerais ucranianos

Por Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta sexta-feira a fim de selar um acordo para a participação norte-americana no setor mineral ucraniano, à medida que Kiev busca recuperar o apoio dos EUA na luta contra a invasão da Rússia.

Zelenskiy, que recebeu bilhões de dólares em armamentos dos EUA e apoio moral do governo de Joe Biden, está enfrentando uma atitude nitidamente diferente de Trump, que diz querer encerrar rapidamente a guerra de três anos, melhorar os laços com a Rússia e recuperar bilhões gastos em apoio à Ucrânia.

Trump também tem adotado uma postura muito menos comprometida com a segurança da Europa, uma mudança de tom que causou choque em toda o continente e fomentou temores em Kiev e entre seus aliados de que a Ucrânia pode ser forçada a um acordo de paz que favoreça a Rússia.

O acordo negociado nos últimos dias abriria a vasta riqueza mineral da Ucrânia para os EUA, mas não inclui garantias de segurança explícitas para a Ucrânia, o que é uma decepção para Kiev. Trump diz que a presença de norte-americanos no setor mineral serviria como uma forma de garantia.

O valor que o acordo teria para os EUA não foi explicitado. Trump disse que espera ganhar centenas de bilhões de dólares. Zelenskiy disse que não assinaria um acordo que colocasse seu país em dívida por gerações.

A Ucrânia contribuiria com 50% de "todas as receitas obtidas com a futura monetização de todos os ativos de recursos naturais relevantes de propriedade do governo ucraniano" para um fundo de reconstrução em administração conjunta com os EUA.

O acordo não especifica como os fundos seriam gastos, nem identifica os ativos específicos que ele abrange, embora diga que eles incluiriam depósitos de minerais, petróleo e gás natural, bem como infraestrutura, como terminais de gás e portos.

As conversas em Washington são um impulso diplomático para Zelenskiy, que tem falado repetidamente sobre a importância de se encontrar pessoalmente com Trump antes que o presidente dos EUA converse com o presidente russo, Vladimir Putin.

"Os ucranianos têm sido muito hábeis em dar a volta por cima e usar isso (o acordo de minerais) como uma abertura para envolver os EUA", disse um diplomata europeu em Kiev, que pediu anonimato para discutir assuntos delicados.

Kiev espera que o acordo estimule Trump a apoiar o esforço de guerra da Ucrânia e, potencialmente, até mesmo ganhar o apoio de parlamentares republicanos para uma nova rodada de ajuda.

A Ucrânia expandiu rapidamente a produção de seu setor de defesa, mas continua fortemente dependente da assistência militar estrangeira, ao mesmo tempo em que luta para repor a mão de obra enquanto enfrenta um inimigo muito maior.

Embora a Ucrânia tenha repelido a invasão russa nos arredores de Kiev e reconquistado grande parte do território em 2022, a Rússia ainda controla cerca de 20% da Ucrânia e vem conquistando terreno lentamente desde uma contraofensiva ucraniana fracassada em 2023.

As tropas de Kiev mantêm um pedaço de terra na região de Kursk, no oeste da Rússia, após uma incursão em 2024.