Trump diz que "Zelensky não está preparado para a paz se os Estados Unidos estiverem envolvidos"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta sexta-feira (28) o par ucraniano, Volodimir Zelensky, de "não estar preparado para a paz" com a Rússia enquanto os Estados Unidos estiverem envolvidos e afirmou que ele "faltou com o respeito" ao país no Salão Oval.

"O presidente Zelensky não está preparado para a paz se os Estados Unidos estiverem envolvidos", escreveu Trump em sua rede Truth Social. "Ele faltou com o respeito aos Estados Unidos no estimado Salão Oval. Ele pode voltar quando estiver preparado para a paz", acrescentou.

