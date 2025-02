Trump compara demanda britânica por dados de usuários da Apple a monitoramento chinês

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comparou a demanda do governo do Reino Unido para que a Apple forneça acesso a alguns dados de usuários como "algo que você ouve falar sobre a China", em entrevista à revista política The Spectator, publicada nesta sexta-feira. Trump afirmou que disse ao primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que "não pode fazer isso", referindo-se ao pedido de acesso aos dados. Os dois se encontraram na Casa Branca na quinta-feira. Foi a primeira reunião entre eles desde que o líder dos EUA assumiu o cargo, discutindo o tema da Ucrânia e negociando um acordo comercial bilateral. "Nós realmente dissemos a ele (Starmer). Isso é incrível. Isso é algo, você sabe, que você ouve falar sobre a China", afirmou Trump. O governo do Reino Unido e a Apple não responderam imediatamente aos pedidos da Reuters para que comentassem o tema. Na semana passada, a Apple descontinuou um recurso avançado de criptografia de dados em nuvem para usuários do Reino Unido, em uma resposta sem precedentes às demandas do governo para que repassasse dados de usuários. Um porta-voz do Ministério do Interior britânico se recusou a comentar se tal ordem havia sido realmente emitida. Em uma carta datada de 25 de fevereiro para dois parlamentares, Tulsi Gabbard, diretora de Inteligência Nacional dos EUA, afirmou que o país está analisando se o governo britânico violou o CLOUD Act, que o proíbe de emitir demandas por dados de cidadãos dos EUA, e vice-versa. O The Spectator, influente veículo nos círculos conservadores e editado anteriormente pelo ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson, foi comprado no ano passado por Paul Marshall, fundador de um fundo de hedge britânico. (Reportagem de Juby Babu na Cidade do México e Suban Abdulla em Londres)