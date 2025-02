Vai curtir o Carnaval? Parte do metrô de SP será 24h e rodízio foi suspenso

Vai aproveitar o Carnaval de São Paulo e está preocupado como irá voltar para casa depois da folia? Quatro linhas metroviárias funcionarão 24 horas de hoje para sábado; de sábado para domingo e de domingo para segunda-feira.

O que aconteceu

As linhas que ficarão 24 horas abertas no período são: 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda. Todas são operadas pela iniciativa privada (ViaQuatro e ViaMobilidade).

A operação especial será realizada para atender o público que aproveitará os desfiles no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista. Os desfiles do Grupo Especial, que ocorrerão na sexta e sábado, devem terminar após as 5h da manhã, explicou a Agência de Notícias do Governo de São Paulo.

Foliões vão poder embarcar e desembarcar nas estações Palmeiras-Barra Funda (linhas 2-Vermelha, 7-Rubi e 8-Diamante) e Portuguesa-Tietê (linha 1-Azul) no período. Já nas outras estações, após a meia-noite, os passageiros só poderão desembarcar e realizar transferências.

De segunda para terça-feira e de terça para quarta-feira, as operações funcionarão nos horários normais. As linhas 4 e 5 do metrô vão operar das 4h40 à meia-noite, enquanto as linhas 8 e 9 de trens metropolitanos funcionarão entre as 4h e meia-noite.

Foliões no bloco Navio Pirata do BaianaSystem em São Paulo em 2023 Imagem: Andre Porto/UOL

Governo disse que agentes de segurança femininos estarão atuando nas estações, especialmente na prevenção ao assédio. Também haverá o reforço na comunicação visual e sonora para orientar os passageiros, e treinamento das equipes com objetivo de manter a segurança, em parceria com o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

Vale lembrar que das 0h até às 23h59 de domingo, os passageiros têm direito à gratuidade nos ônibus municipais da cidade de São Paulo. Caso a pessoa não tenha Bilhete Único (cartão que permite o pagamento de tarifas de transporte público na capital paulista), ela deve ter o acesso liberado pelo motorista ou cobrador.

Rodízio de veículos foi suspenso. Os carros poderão circular livremente pela cidade entre segunda e quarta, em período integral. A restrição volta a valer em 6 de março, segundo a Prefeitura de São Paulo.

Motoristas poderão usar faixa exclusiva de ônibus, mas somente na terça-feira. A Zona Azul estará liberada no mesmo dia, desde que não haja sinalização sobre a obrigatoriedade do uso do Cartão Digital.