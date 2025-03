Tempero muito usado no arroz ajuda a controlar colesterol e diabetes

Se você é fã de alho, vai ficar feliz em saber que seus benefícios para a saúde já foram comprovados em estudos científicos.

"Ele apresenta compostos fitoquímicos sulfurados e não sulfurados, que têm papel no controle do colesterol total, pressão arterial, além de auxiliarem no combate a vírus, bactérias e fungos", resume a nutricionista Vanderli Marchiori, presidente da Associação Paulista de Fitoterapia.

Entre essas substâncias, destaca-se a alicina, responsável pelo odor característico do vegetal. Flavonoides e o mineral selênio, com poder antioxidante, também são encontrados nos bulbos.

Veja a seguir quais benefícios do alho já foram comprovados e quais seguem sendo estudados mais de perto. Vale lembrar que nos casos em que o benefício é embasado pelos experimentos dos cientistas, ele deve sempre entrar como coadjuvante e não deve substituir os tratamentos tradicionais.

Imagem: iStock

Benefícios comprovados

Colesterol

O consumo de alho já mostrou diminuir entre 10 e 15% do colesterol total e/ou LDL, considerado "ruim", em adultos com níveis altos dessa molécula.

Os mecanismos por trás desse efeito não estão totalmente compreendidos, mas parece que ele atua tanto na absorção de colesterol no intestino quanto na síntese do colesterol endógeno —aquele que produzimos no fígado, e é responsável pela maior parte do colesterol circulante.

Uma revisão sistemática, publicada em 2013, de quase 40 ensaios clínicos randomizados (tipo de estudo robusto, que compara o efeito de um remédio com o de um placebo, sem que os grupos saibam o que estão tomando) envolvendo 2.300 adultos comprovou esse efeito benéfico em quem tem níveis de colesterol "levemente elevados", maiores do que 200 mg/dL.

Diabetes

A relação com o controle do diabetes foi alvo de uma revisão sistemática publicada em 2017. A investigação envolveu mais de dez estudos que davam uma dose diária entre 0,05 g a 1,5 g (um dente tem cerca de 5 g, para se ter ideia) do suplemento de alho a pacientes diabéticos e comparava com um placebo.

No fim, o alho realmente impactou positivamente os níveis de glicose. Uma diferença de quase 10 mg/dL depois de 12 semanas e depois de mais de 20 mgl/dL na 24ª semana de suplementação.

O mecanismo ainda está sendo estudado, mas, aparentemente, a alicina e seus outros compostos melhoram o transporte de glicose para dentro das células, além de diminuir os produtos finais da glicação avançada, proteínas que levam às complicações do diabetes.

Ainda em estudo

Pressão arterial

O alho é um vasodilatador, ou seja, pode dilatar as artérias criando uma espécie de relaxamento, que beneficia quadros de hipertensão arterial. Nesta doença, os vasos sanguíneos tendem a ficar mais "tensos" em vez de contrair e relaxar, como deveria ser.

Esse efeito é estudado há bastante tempo pela ciência. Uma revisão sistemática publicada em 2015 avaliou 17 pesquisas anteriores e mostrou uma redução média de 3,75 mmHG na pressão sistólica de pessoas hipertensas, e 3,39 mmHG na diastólica. A benesse foi observada com a suplementação do vegetal em cápsulas, extrato e pó.

Outra revisão aponta que o alho de fato parece reduzir a pressão arterial, mas não há evidências o suficiente para bater o martelo sobre o assunto.

Saúde do coração

Sua ação antioxidante pode contribuir para a saúde do endotélio, a parede das artérias. Isso porque boa parte das doenças cardiovasculares comuns ocorrem quando as partículas de colesterol no sangue se oxidam, em um processo chamado de estresse oxidativo, e se depositam no endotélio, formando placas de gorduras que levam a entupimentos.

Uma revisão de literatura publicada em 2016 mostrou que a suplementação de até 960 mg de extrato de alho pode reduzir marcadores de aterosclerose (acúmulo dessas placas nas artérias).

Outro fator de proteção contra infartos importante do alho é controlar a agregação plaquetária —nome técnico da formação de coágulos, que leva a entupimentos nos vasos sanguíneos. Os estudos nessa seara pesam a favor das cápsulas.

Como consumir

Imagem: Siro Rodenas Cortes/Getty Images

Embora os estudos mais bacanas envolvam o suplemento de alho (que facilita o controle da dosagem dos micronutrientes presentes), os especialistas ouvidos pela reportagem concordam que consumir um dente de alho por dia, cerca de 5 g, já é o suficiente para obter ao menos parte desses benefícios.

Para que a alicina fique disponível, é preciso amassar, triturar ou picar o alho, e o ideal é que ele seja consumido cru. Picar e acrescentar no fim dos preparos pode ajudar a disfarçar o sabor forte —uma dica é misturar no molho que você já adicionaria à salada. E é bom consumir junto com as refeições, para que o estômago não fique ressentido.

O alho pode ser indigesto para algumas pessoas e seu excesso pode levar a alterações no processo de coagulação, o que deve ser levado em conta por quem está em pré ou pós-operatório. Um limite considerado seguro da versão in natura, crua, é de 10 g, cerca de dois dentes, ou 4 a 6 g de alho em pó.

Com tudo isso dito, melhor confirmar com o profissional de saúde se suplementar alho é útil pra você antes de comprar as cápsulas por conta própria.

*Com informações de reportagem publicada em 20/02/2020