Técnicos do Ibama recomendam negar estudo da Petrobras na Foz do Amazonas

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis concluiu ontem o parecer que avalia o pedido da Petrobras para pesquisar a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas e recomendaram a rejeição do pedido. O parecer técnico não tem poder de barrar o licenciamento, é uma recomendação, a decisão final é do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, que até o momento não se pronunciou. O entendimento da área técnica é o de que as informações e medidas adicionais prestadas pela Petrobras sobre as instalações de resgate de fauna não foram capazes de afastar os riscos e fragilidades apontados anteriormente. O licenciamento tem sido alvo de pressão por parte do governo, e o próprio presidente Lula fez críticas abertas ao órgão ambiental, acusando-o de dificultar o estudo. Saiba mais.

Garimpo ilegal avança na Amazônia e supera área de mineração industrial. Estudo publicado por pesquisadores brasileiros na revista Nature mostra que, de 2019 a 2022, a exploração ilegal de minérios no Brasil teve um salto de 1.200%, enquanto a mineração industrial aumentou apenas cinco vezes. De toda essa área comprometida com o garimpo, 91% pertencem à Amazônia. Segundo o levantamento, em 1985, a mineração industrial ocupava cerca de 360 quilômetros quadrados e o garimpo cobria 218. Em 2022, a atividade industrial alcançou uma área de 1.800 quilômetros quadrados, enquanto o garimpo atingiu 2.627. Os povos kayapó e munduruku, no Pará, e yanomami, em Roraima, são os que mais sofrem, pois seus territórios concentram 90% da mineração ilegal dentro de terras indígenas. Saiba mais.

Alexandre de Moraes responde a ofensiva do governo dos EUA. O ministro do STF disse ontem que o Brasil deixou de ser colônia e reforçou a soberania do país ao comentar a votação de um projeto de lei nos Estados Unidos que cria sanções que podem afetar o ministro. Moraes iniciou sua fala citando os 73 anos da reunião inaugural da ONU, completados ontem, e disse: "Deixamos de ser colônia em 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor". O projeto de lei americano foi apresentado depois de intenso lobby feito por Eduardo Bolsonaro depois que Jair Bolsonaro foi denunciado pela PGR por tentativa de golpe. O texto ainda precisa passar pelo plenário da Câmara dos Deputados e pelo Senado americanos, além de ser sancionado depois pela Casa Branca. Saiba mais.

Desemprego sobe a 6,5%, mas é o menor para o trimestre até janeiro. Segundo dados do IBGE, o indicador ficou 0,3 ponto percentual acima do patamar de 6,2% registrado nos três meses anteriores, até outubro, que servem de base de comparação. Apesar do aumento, a taxa é a menor para os trimestres até janeiro na série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, iniciada em 2012. O IBGE informou que o aumento pode ser interpretado como o início de um movimento sazonal na série, reflexo, entre outras coisas, dos desligamentos de temporários. Veja todos os dados.

Botafogo perde para Racing final da Recopa Sul-Americana. Em desvantagem diante da derrota por dois gols no jogo de ida, a equipe do novo técnico Renato Paiva voltou a perder para o Racing por 2 a 0 e viu os argentinos celebrarem o título dentro do Nilton Santos. O Botafogo amarga o segundo vice em menos de um mês. O clube foi derrotado pelo Flamengo na Supercopa do Brasil no começo de fevereiro e ainda foi desclassificado do Campeonato Carioca, ficando fora até mesmo da Taça Rio. Saiba como foi o jogo.

Mortes do ator Gene Hackman e de mulher são consideradas 'suspeitas' após busca. Os corpos dos dois foram encontrados na manhã de ontem na residência do casal em Santa Fé, nos Estados Unidos. Inicialmente as autoridades locais descartaram a possibilidade de crime, mas após realizarem a perícia as mortes passaram a ser consideradas suspeitas. Um depoimento divulgado pela polícia do Novo México diz que o policial que foi ao local encontrou a porta da frente da residência destrancada, um cachorro saudável correndo na propriedade, outro saudável perto da mulher falecida e um terceiro animal morto perto dela. Além disso, a polícia encontrou comprimidos espalhados ao lado da mulher. O caso vai ter agora uma "investigação minuciosa", segundo a polícia.