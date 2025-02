Taxas futuras de juros sobem com dólar e vencimento longo chega a bater 15%

São Paulo, 28 - Os juros futuros dão continuidade à alta da véspera, puxados pelo dólar. O DI para janeiro de 2031 bateu 15% na máxima na manhã desta sexta-feira, 28, e os demais estão perto de retomar esse patamar. O mercado pode se manter cauteloso em véspera de feriado prolongado no Brasil. Nesta sexta, a expectativa é com o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) nos Estados Unidos de janeiro (10h30).

Às 9h25, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 14,870%, de 14,808% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia a 14,890% (máxima de 14,935%), de 14,781%. O vencimento para janeiro de 2020 avançava para 14,885% (máxima de 14,925%), de 14,727% no ajuste e 14,810% no fechamento de quinta-feira, 27. O DI para janeiro de 2031 subia a 14,960%, de 14,819% no ajuste e 14,920% no fechamento.