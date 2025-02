Suspeito de matar namorada de 18 anos a facadas em São Paulo é preso

O suspeito de assassinar a facadas a namorada Ana Carolina Pereira de Santana, 18, foi preso hoje. O feminicídio ocorreu no último sábado (22), no bairro Cidade Patriarca, na zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

Lucas Alves Pereira, 18, se entregou no 21º Distrito Policial (Vila Matilde). Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de São Paulo nesta sexta.

As investigações da polícia foram concluídas no último dia 25. Segundo as autoridades, Lucas é o autor das facadas que mataram Ana Carolina.

Essa não é a primeira vez que Lucas Alves se entrega à polícia. No dia 24, ele foi até a delegacia, mas foi ouvido e liberado, mesmo após confessar o crime. A ida até a delegacia ocorreu enquanto a vítima era velada em um cemitério na zona leste, disse Adriano Santos, advogado da família de Ana, ao UOL. A vítima e o suspeito namoravam havia quatro meses.

O suspeito alegou em depoimento ser menosprezado e diminuído como pessoa pela vítima. A defesa pediu que fosse adicionada ao inquérito uma carta de Lucas para a namorada. No registro, ele comemorava três meses de relacionamento e escreveu: "Tudo o que falei foi com raiva e me arrependo muito, pois não quero que o nosso relacionamento continue com você não sendo você. Eu te amo, boba. Você é uma mulher incrível, que eu tenho o prazer de chamar de namorada". Ele não detalha o que disse à jovem "com raiva".

A defesa de Lucas não foi encontrada para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Jovem foi encontrada morta dentro do apartamento da tia do namorado. Ana costumava dormir na casa do companheiro aos finais de semana. A família disse que ela nunca reclamou sobre o comportamento de Lucas, nem sobre episódios de violência que poderia ter passado.

Vizinhos ouviram gritos por socorro. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse por nota que testemunhas ouviram uma discussão e pedidos de ajuda vindo do apartamento onde o casal estava.

Polícia Militar localizou o corpo sem vida. Ao chegar no endereço da denúncia, os policiais acharam a vítima no chão da cozinha com marcas de facadas. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito no local.

O suspeito foi visto fugindo do local. Segundo vizinhos, o jovem deixou o apartamento logo após o crime.

Mensagem que Lucas postou no Instragram Imagem: Reprodução/Stories

Duas facas foram encontradas na residência. A polícia pediu exames para analisar as supostas armas usadas no crime. O IC (Instituto de Criminalística) e o IML (Instituto Médico Legal) serão responsáveis por essa parte da investigação.

No dia do crime, Lucas postou uma mensagem nas redes sociais. Nos stories do Instagram, um texto dizia: "Antes você sendo infeliz comigo do que feliz com outro ".

O caso foi registrado no 31º Distrito Policial (Vila Carrão). Posteriormente, o registro foi encaminhado ao 21º Distrito Policial (Vila Matilde), responsável pela área do crime.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 —Central de Atendimento à Mulher— e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.