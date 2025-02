Stone informa que Pix por aproximação já está disponível em maquininhas Stone e Ton

A Stone liberou o recebimento de pagamentos através do Pix por aproximação para as maquininhas das marcas Stone e Ton, que pertencem à companhia. De acordo com a empresa, a maior parte dos clientes que já fez transações via Pix terá a nova versão habilitada nesta sexta-feira, 28.

O Pix por aproximação se tornou obrigatório nesta sexta, o que significa que o Banco Central exigirá que todos os participantes do Pix ofertem a modalidade.

Alguns bancos e empresas de maquininhas vinham oferecendo o produto desde antes. A própria Stone já havia iniciado uma fase de testes.

Com a função, os clientes poderão pagar usando Pix ao aproximar celulares com tecnologia NFC, que permite o pagamento sem contato, das maquininhas de cartão.

O processo será similar ao que acontece com cartões de crédito e débito que contam com essa mesma tecnologia.