Startups de tecnologia da China buscam capitalizar fervor pela DeepSeek e apoio de Xi

XANGAI/HONG KONG (Reuters) - As startups chinesas de tecnologia estão buscando novas captações de recursos para capitalizar o fervor induzido pela DeepSeek em relação à inteligência artificial, bem como a recente demonstração de apoio do presidente chinês, Xi Jinping, às empresas privadas do país.

A Rid Vision, a AI Care Medical e a Shanghai Qingbao Engine Robotics estão entre as startups chinesas de tecnologia que estão buscando novos financiamentos no país, disse o investidor Andrew Qian.

"Muitas pessoas estão batendo à porta dessas empresas de IA, metade discutindo cooperação empresarial e a outra metade falando sobre investimento", disse Qian, presidente-executivo da New Access Capital, que investiu nas três empresas.

"É possível ver no caso da DeepSeek que está surgindo um grupo de inovadores chineses com tecnologias revolucionárias... Anteriormente, as startups chinesas eram quase todas 'eu também'", disse Qian, referindo-se a imitadores.

A variedade de exibições e anúncios de negócios por empresas relacionadas à IA - incluindo fabricantes de chips, provedores de serviços de nuvem e aplicativos de IA - forneceu novo fôlego ao setor de capital de risco do país.

No entanto, as perspectivas de saída dos investimentos feitos por empresas de capital de risco e de private equity permanecem obscurecidas por uma rigorosa verificação regulatória no país e pelo aumento das tensões geopolíticas entre China e Estados Unidos, que ameaçam as listagens.

No curto prazo, no entanto, o avanço da IA da DeepSeek e o raro encontro deste mês entre o presidente Xi e líderes empresariais de tecnologia têm impulsionado a confiança dos investidores.

A New Access Capital investiu recentemente em uma startup de chips e em um fabricante de antenas de ondas milimétricas, e está planejando investir em uma empresa focada em tecnologias de recuperação de foguetes, apostando na próxima DeepSeek nesses campos, disse Qian.

As empresas que são vistas como beneficiadas pelo avanço da IA na China são o foco principal da última rodada de investimentos.

A LibLib AI, por exemplo, anunciou várias centenas de milhões de iuanes em uma nova rodada de financiamento na segunda-feira, no que a empresa chamou de "ritmo recorde de financiamento".

A SenseCare disse na semana passada que havia levantado 100 milhões de iuanes, enquanto as fabricantes de chips Aspiring e Hyseim também anunciaram recentemente uma nova captação de recursos.