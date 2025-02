S&P eleva rating de Portugal para 'A' mesmo com incerteza maior sobre a UE com tarifas de Trump

A S&P Global elevou o rating de Portugal, com perspectiva positiva. Apesar de um ambiente comercial e geopolítico altamente incerto, a contínua desalavancagem e o aprimoramento do perfil externo do país justificaram a decisão mesmo no contexto de tensões com potenciais tarifas dos EUA para produtos da União Europeia.

O rating soberano de longo prazo em moeda local e estrangeira foi elevado de A- para A, informou a agência de análise de risco de crédito em relatório divulgado nesta sexta-feira.

"A atualização reflete a nossa expectativa de melhora contínua na situação do balanço financeiro externo e a correspondente redução dos riscos de liquidez", citou a S&P.

"Apesar do aumento da incerteza comercial e geopolítica, sobretudo, em relação à nova administração dos EUA impondo tarifas à União Europeia, Portugal está pronto para apresentar superávits moderados em conta corrente", observou a S&P.

A agência citou ainda a resiliência do crescimento econômico do país, lembrando que a entrada de fundos da UE provenientes dos programas Next Gen, significativamente, melhorou a posição externa de Portugal.

Para a S&P, mesmo com a forte situação orçamentária e financeira de Portugal, a dinâmica da dívida pública ainda precisa avançar.

Desde 2019, o país reduziu a dívida bruta do governo geral para cerca de 96% do PIB em 2024, contra 134% em 2020. "Portugal ultrapassou muitos pares ainda sobrecarregados pela dívida relacionada com a pandemia", pontuou.

"No entanto, esperamos que o ritmo do declínio diminua em 2025-2028, dado o menor crescimento nominal, devido à diminuição da inflação e normalização das taxas de crescimento econômico", observou.