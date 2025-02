Sakamoto: Bate-boca entre Trump e Zelensky tem Putin como grande vitorioso

O bate-boca entre os presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, teve o russo Vladimir Putin como grande vitorioso, analisou o colunista Leonardo Sakamoto em comentário no UOL News desta sexta-feira (28).

O futuro do mundo virou um bate-boca entre um comediante e um apresentador de reality no final das contas. A gente tem os dois, Zelensky, fez carreira como comediante, e acabou se tornando um presidente antissistema.

E o próprio Trump também, ficou famoso, apesar de ser bilionário da construção, com o reality 'O Aprendiz', que o projetou. A partir daí, ganhou a Presidência [dos EUA] em 2016 e voltou agora.

Esse bate-boca tem um grande vitorioso, que é Vladimir Putin. A ideia, na verdade, inclusive dos europeus, da Ucrânia e dos europeus, de tentar botar panos quentes em atritos depois que Trump fez críticas públicas a Zelensky. E Zelensky reclamou que o futuro da Ucrânia estava sendo discutido entre os Estados Unidos e a Rússia sem a presença da própria Ucrânia.

O Trump já havia chamado Zelensky de ditador, mas amansou diante da possibilidade do próprio Zelensky assinar esse acordo, no qual foi citado. Só que aí o que aconteceu é que o Zelensky colocou incômodos para fora. A partir desses incômodos, Trump falou. E aí o que acontece é que quem disparou de vez foi J.D. Vance, que é o vice-presidente dos EUA.

Leonardo Sakamoto

Zelensky e Donald Trump tiveram uma discussão acalorada, com direito a gritos e acusações durante um encontro no Salão Oval da Casa Branca nesta sexta-feira (28).

Ambos se reuniram em Washington para a assinatura de um acordo para exploração de recursos minerais ucranianos. O encontro, bem como a briga, foi transmitido ao vivo no canal oficial da Casa Branca. A entrevista coletiva foi cancelada após a discussão e o acordo não foi assinado.

O comentarista do UOL voltou a falar sobre o grande beneficiado nesta briga, o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

De qualquer maneira, a Ucrânia precisa do apoio norte-americano de armas. Então, essa briga acaba beneficiando Putin. Porque aí os Estados Unidos dão as costas, podem dar as costas agora para a Ucrânia, e isso dificulta a posição europeia e ucraniana de se defender diante de Putin.

Por isso mesmo que muita gente se pergunta se tudo isso também que a gente viu, esse teatro entre esse comediante Zelensky e esse apresentador de reality Trump, não foi também uma coisa montada exatamente para pôr um fim nisso.

Mas também seria, acho que também seria um pouco 'too much', né? É difícil imaginar, é difícil entender qual vai ser o desdobramento a partir de agora. E se o próprio Zelensky não volta atrás. Porque tem muito também a perder a Ucrânia neste momento. Mas, como eu falei, Putin pode ser dado, na minha avaliação, como o grande vitorioso disso tudo.

Leonardo Sakamoto

