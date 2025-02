Saiba o que é permitido e proibido levar a desfiles na Sapucaí

Os organizadores dos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí já divulgaram a lista dos itens que podem e dos que não podem ser levados pelo público que vai assistir ao espetáculo no carnaval do Rio de Janeiro. As orientações foram divulgadas na terça-feira (25) pela Riotur, pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) e pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

O Sambódromo receberá no carnaval deste ano os desfiles das agremiações da Série Ouro nesta sexta-feira (28) e no sábado (1º).

O Desfile das Campeãs, como manda a tradição, encerra a folia no Sambódromo no sábado depois do carnaval (8).

Veja o que pode ser levado à Sapucaí

. Até duas garrafas de plástico de 500ml com bebida (água, suco, refrigerante ou cerveja)

. Até dois itens de alimentos industrializados lacrados (500g cada)

. Frutas armazenadas em sacos plásticos com fechamento hermético (até 500g no total)

. Bolsa térmica de uso pessoal

. Capa de chuva

O que não pode ser levado à avenida



. Garrafas de vidro e latas

. Garrafas e copos térmicos

. Alimentos que na?o sejam industrializados

. Desodorante aerosol e perfume

. Guarda-chuva

. Bastão de selfie

. Isopores, bolsas térmicas e coolers

. Sacos de gelo e/ou gelo em gel

. Objetos cortantes (facas, canivetes e tesouras)

. Armas

. Fogos de artifício e sinalizadores

. Animais domésticos