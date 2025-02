Bate-boca entre Trump e Zelensky é histórico, diz auxiliar de Putin

Do UOL, em São Paulo

Kirill Dmitriev, alto funcionário do governo russo, definiu como histórica a briga entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente dos EUA, Donald Trump, hoje.

O que aconteceu

Dmitriev é um dos negociadores da Rússia nas conversas com os EUA. Ele também é gestor do Fundo Russo de Investimento Direto.

Dmitri Medvedev, número dois do Conselho de Segurança de Putin, chamou Zelensky de porco insolente. "O porco insolente finalmente recebeu um tapa de verdade no Salão Oval. E Trump está certo: o regime de Kiev está 'jogando com a 3ª Guerra Mundial'".

As agências de notícias Tass e RIA Novosti, ligadas ao governo russo, repercutiram a briga de forma negativa para o ucraniano. "Zelensky interrompe, se envolve em disputas e faz comentários rudes à mídia em reunião com Trump", diz o título da manchete da Tass.

O texto afirma que o presidente da Ucrânia interrompia Trump e era rude com a imprensa. "Zelensky retomou suas acusações habituais contra a Rússia", diz um trecho da matéria.

Já a RIA afirmou que o ucraniano foi expulso da Casa Branca. O UOL apurou que Trump, furioso com a situação no Salão Oval, instruiu seu chefe da diplomacia, Marco Rubio, que informasse a Zelensky que não existiria condições para uma negociação e que, portanto, era hora do ucraniano deixar a Casa Branca.

Entenda a briga

Zelensky e Trump tiveram uma discussão acalorada, com direito a gritos e acusações durante um encontro no Salão Oval hoje. Ambos se reuniram em Washington para a assinatura de um acordo para exploração de recursos minerais ucranianos. O encontro, bem como a briga, foi transmitido ao vivo no canal oficial da Casa Branca.

Os dois levantaram a voz durante um confronto na reunião. Discussão começou quando Zelensky pediu repetidamente a Trump que fosse cauteloso em relação à Rússia e questionou a diplomacia feita pelos Estados Unidos. O presidente dos EUA afirmou que o presidente ucraniano foi "desrespeitoso" na Casa Branca.

O presidente dos EUA afirmou que Zelensky tem que "ser grato". O ucraniano insiste que os EUA precisam dar um respaldo de segurança a qualquer força de paz europeia enviada após um acordo de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia. "Isso é crucial, é sobre isso que queremos falar, isso é muito importante", disse Zelensky na Casa Branca.

"Você está jogando com a Terceira Guerra Mundial", afirmou Trump a Zelensky. O presidente norte-americano também voltou a sugerir que a Ucrânia é a culpada pela invasão russa, ao afirmar que o ucraniano "se permitiu ficar em uma posição muito ruim".

Por fim, Trump fez um ultimato a Zelensky: "Faça um acordo ou estamos fora". A reunião terminou sem selar o acordo.