Rússia prende duas figuras da igreja por suposto complô ucraniano para matar padre próximo a Putin

Por Lucy Papachristou

(Reuters) - O serviço de segurança FSB da Rússia disse na sexta-feira que prendeu duas figuras da igreja suspeitas de conspirar para matar um padre próximo ao presidente Vladimir Putin sob as ordens de uma agência de espionagem ucraniana.

O suposto alvo era Tikhon Shevkunov, de 66 anos, que a mídia russa descreveu durante anos como "o confessor de Putin". Ele tem mantido um relacionamento público com Putin desde o final da década de 1990 e o Kremlin disse que os dois se conhecem bem.

Um porta-voz da inteligência militar ucraniana negou que Kiev estivesse por trás de tal conspiração e descartou as acusações como "absurdas" e "mentiras" em comentários à Reuters.

"Estamos lutando de acordo com as regras - as regras da guerra e as regras internacionais", disse Andriy Yusov, da Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia.

O Kremlin condenou o suposto plano de assassinato.

"Está claro que o regime de Kiev não se intimida com nada", afirmou o porta-voz Dmitry Peskov aos repórteres. "Nesse caso, nada é sagrado. Isso é mais uma vez confirmado."

Em 2023, Shevkunov foi nomeado para o posto sênior da igreja da Crimeia, a península que a Rússia capturou e anexou da Ucrânia em 2014.

Em um comunicado, o FSB disse que havia detido dois homens que, segundo o órgão, haviam sido recrutados pela inteligência militar ucraniana no serviço de mensagens Telegram em meados de 2024. O FSB afirmou que apreendeu um dispositivo explosivo improvisado e dois passaportes ucranianos falsos.

Um dos homens, Nikita Ivankovich, é um clérigo russo de uma igreja em Moscou. O outro, Denis Popovich, um ucraniano nascido na cidade de Chernivtsi, no oeste do país, trabalhava como assistente de Shevkunov.

As autoridades divulgaram vídeos dos dois homens confessando a trama. Eles falaram de forma hesitante e não ficou claro em que circunstâncias as confissões foram obtidas.

(Reportagem adicional de Olena Harmash em Kiev e Felix Light em Tbilisi)