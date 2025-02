Ramadã começa no sábado na Arábia Saudita e em outros países do Golfo

O mês de jejum muçulmano do Ramadã começará neste sábado (28) na Arábia Saudita, lar de dois dos locais mais sagrados do islã, assim como em outros Estados do Golfo, anunciaram autoridades desses países nesta sexta-feira (28).

"A Suprema Corte Saudita decidiu que amanhã, sábado, 1º de março, será o primeiro dia do mês do Ramadã", informou a agência de notícias oficial saudita SPA.

O início do Ramadã é determinado pelo aparecimento da lua crescente, já que o calendário muçulmano é lunar.

Tradicionalmente, muitos países muçulmanos seguem a data indicada pelas autoridades religiosas sauditas.

Entre os países do Golfo, Catar, Emirados Árabes Unidos e Omã também anunciaram que o Ramadã começará no sábado.

Durante o Ramadã, um dos cinco pilares do islã, os fiéis devem se abster de beber, comer, fumar e ter relações sexuais do nascer ao pôr do sol.

Os muçulmanos também são incentivados a dar esmolas aos pobres, algo conhecido como zakat al Fitr.

O Ramadã, que dura cerca de um mês, termina com o Eid al-Fitr, o "festival de ruptura do jejum".

