Provamos 6 azeites extravirgens e elegemos os melhores por até R$ 70

Azeite extravirgem é tudo igual? Foi com essa dúvida que nós do Guia de Compras UOL decidimos fazer um Teste às Escuras para descobrir se há diferenças entre os produtos e eleger os nossos favoritos.

Foram selecionadas seis marcas entre as mais vendidas em sites varejistas e com preço máximo de R$ 70 (considerando a garrafa com 500 ml). As escolhidas foram: Andorinha, De Cecco, Gallo, Nova Oliva, Oliveira da Serra e Vale Fértil.

Um júri formado por cinco jornalistas do UOL provou todos os azeites sem saber as marcas e cada um deu uma nota de 1 a 5 para cada um. As notas dos jurados foram somadas para a elaboração deste ranking.

@uol Azeite extravirgem é tudo igual? O Guia de Compras UOL, fez um Teste às Escuras para investigar se existem diferenças entre os produtos e, assim, eleger os favoritos. Selecionamos seis marcas, todas entre as mais vendidas em sites de varejo, com preço máximo de R$ 70. E aí, curtiu? Pede o link que a gente te manda. * No Guia de Compras UOL você encontra promoções, dicas, análises, comparativos e reviews para te ajudar a comprar o produto certo. Nossos conteúdos são independentes e ao comprar pelo nosso link, o UOL recebe uma comissão, sem custo adicional para você. ? som original - uol

Para fazer a prova, os participantes puderam mergulhar um pedaço de pão italiano de fermentação natural em um pratinho com cada azeite. Os critérios de avaliação foram:

cor

aroma

consistência

sabor

Confira a seguir qual azeite extravirgem se saiu melhor no nosso Teste às Escuras.

1º lugar: Oliveira da Serra

O azeite produzido em Portugal ganhou nota máxima de dois dos cinco jurados, que elogiaram o sabor marcante da azeitona e uma leve picância, que o diferenciou das demais marcas que participaram do teste.

Tem o sabor mais marcante, consistência muito boa, cheirinho muito bom que ficou no ar enquanto eu estava comendo. O melhor de todos. Rafaela Polo, redatora

Achei o melhor sabor. É gostoso e o sabor cresce na boca, não é ofuscado pelo pão. Maju Marques, editora

Frutado, maduro, com leve picância. Um bom azeite. Marcella Duarte, redatora

Por ouro lado, houve críticas em relação à consistência, considerada muito líquida por alguns jurados.

A consistência é muito líquida, chegou a escorrer do pão. Cesar Candido, editor-chefe

Tem um sabor forte, não muito natural, eu diria que parece até meio artificial. Afonso Ferreira, editor-assistente

2º lugar: Andorinha

Outro azeite português, o Andorinha teve a preferência de uma jurada e notas altas ou médias dos demais. Entre as qualidades ressaltadas estão o aroma intenso de azeitona e o equilíbrio entre picância e amargor no sabor.

Eu gosto de azeites com sabor mais 'azeitonudo'. Achei que ele tem esse frutado mais verde, boa picância, bom amargor. É o meu favorito. Marcella Duarte

É um bom azeite, tem um sabor suave, mas não tão marcante. Cesar Candido

No entanto, alguns jurados não perceberam qualidades que se destacassem nesse azeite, principalmente no sabor, e o classificaram como "padrão".

O sabor não me agradou, achei meio insosso. Também deixa um pouco de óleo no céu da boca, o que eu não gostei. Afonso Ferreira

3º lugar: De Cecco

O azeite italiano não recebeu nota máxima de nenhum jurado, mas conseguiu uma boa média que o deixou empatado com o segundo colocado —o critério de desempate foi a nota máxima que o Andorinha teve de uma jurada.

No geral, os participantes destacaram que esse azeite tem um sabor mais suave e uma textura mais densa do que as outras marcas.

O sabor é bem brando, mas fica gostosinho. Parece mais light e sem uma presença muito forte na boca. Maju Marques

Um sabor um pouco mais acentuado de azeite, mas nada marcante ao paladar. Rafaela Polo

4º lugar: Gallo

O clássico azeite português gerou bastante controvérsia entre os jurados. Alguns sentiram a presença de especiarias no aroma e no sabor, enquanto outros disseram que ele deixa um sabor amargo na boca.

O sabor me agradou bastante. Senti um gostinho puxado para o orégano, assim como no aroma. Cai super bem com uma salada. Afonso Ferreira

É o mais ácido e deixa um sabor amargo no final. Cesar Candido

5º lugar: Nova Oliva

O azeite, também produzido em Portugal, foi o que teve notas mais divergentes entre os jurados. Dois deram nota máxima, enquanto os outros três deram notas baixas, o que acabou derrubando a pontuação média da marca.

Achei que ele tem a média perfeita, de textura, sabor, cheiro e cor. Se tivesse que escolher um para comer o resto da minha vida, escolheria esse. Maju Marques

Um pouco frutado, mas lembra mais um óleo vegetal qualquer do que um azeite. Não gostei. Marcella Duarte

6º lugar: Vale Fértil

Único azeite de origem espanhola do teste, teve nota máxima de um jurado, mas avaliações médias ou baixas dos demais. Na maioria das opiniões, a marca não se destaca em nada e tem sabor pouco marcante.

Tem um sabor suave, bastante equilibrado e não é ácido. Cesar Candido

Um sabor pouco marcante, não amei. Rafaela Polo

Durante o teste, os participantes puderam mergulhar um pedaço de pão italiano em um pratinho com cada azeite Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Como foram os testes

A produção do Guia de Compras UOL colocou um pouco de cada azeite em seis pratinhos de porcelana, cada um identificado com uma letra de A a F. Cada letra correspondia a uma marca.

Um a um os jurados foram chamados para uma sala onde provaram cada azeite sem saber a marca. Durante a degustação puderam mergulhar um pedaço de pão italiano no azeite. Após experimentar cada produto, foi oferecido um copo com água para limpar o paladar.

Ao final, os jurados deram notas de 1 a 5 para cada azeite. Tudo foi somado e ordenado da nota maior para a menor, o que resultou nesse ranking.

Considerações na compra e uso

Se você quer garantir a qualidade do azeite extravirgem, é importante seguir as orientações adequadas na hora de escolher o produto e usá-lo na cozinha, como detalhado em reportagens publicadas em VivaBem, editoria de saúde do UOL:

Embalagem: escolha azeites em garrafas de vidro escuro, que protegem contra a luz e preservam os compostos bioativos.

escolha azeites em garrafas de vidro escuro, que protegem contra a luz e preservam os compostos bioativos. Data de validade: priorize produtos com data de colheita recente.

priorize produtos com data de colheita recente. Armazenamento: mantenha o azeite em locais frescos e longe de calor para preservar suas propriedades.

O azeite extravirgem é ideal para ser usado cru, como em saladas e finalizações. Embora seja possível usá-lo para cozinhar, evite altas temperaturas, que degradam os compostos benéficos e podem formar substâncias tóxicas.

De olho no rótulo

Na hora da compra, é importante verificar rótulo, descrição do azeite, como percentual de acidez —via de regra, quanto menor a acidez, maior a pureza e os benefícios à saúde— e validade do produto.

Nos ingredientes, deve conter apenas azeite de oliva. Não leve o produto se na embalagem indicar que há presença de outros óleos, como soja ou girassol. O azeite de oliva é produzido unicamente a partir de azeitonas.

As marcas costumam diferenciar os tipos —extravirgem, virgem e comum— por meio de cores específicas de seus rótulos. A melhor opção é o mais fresco possível, ou seja, o rotulado como extravirgem.

No caso dos importados, a dica é dar preferência aos embalados no próprio país de origem.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.