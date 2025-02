Após climão, Trump manda Zelensky voltar 'quando estiver pronto para a paz'

Do UOL, em São Paulo

Após bater boca com Volodymyr Zelensky em encontro nos EUA, Donald Trump usou sua conta na Truth Social para mandar outro recado para o presidente ucraniano.

O que aconteceu

"Ele desrespeitou os Estados Unidos da América em seu querido Salão Oval", disse Trump. A publicação ocorreu hoje, pouco depois do final da reunião entre o presidente dos EUA e Volodymyr Zelensky.

O presidente americano se mostrou insatisfeito com a reunião na Casa Branca. Em sua publicação, Trump afirmou que Zelensky não está preparado para a paz.

Trump disse que o presidente ucraniano pode voltar "quando estiver pronto para a paz". No fim da publicação, o líder estadunidense deixou claro que não deseja, ao menos por ora, se encontrar com Zelensky. O posicionamento coloca em xeque a assinatura de um acordo entre as nações para a exploração de recursos minerais na Ucrânia pelos EUA. Prevista para hoje, a assinatura não ocorreu.

Tivemos uma reunião muito significativa na Casa Branca hoje. Muito foi aprendido que nunca poderia ser compreendido sem uma conversa sob tanto fogo e pressão. É incrível o que sai através da emoção, e eu determinei que o Presidente Zelenskyy não está pronto para a Paz se a América estiver envolvida, porque ele sente que nosso envolvimento lhe dá uma grande vantagem nas negociações. Eu não quero vantagem, eu quero PAZ. Ele desrespeitou os Estados Unidos da América em seu querido Salão Oval. Ele pode voltar quando estiver pronto para a Paz.

Donald Trump, em publicação na Truth Social

Climão na Casa Branca

Antes da postagem, Donald Trump disse que o presidente ucraniano havia sido desrespeitoso com os EUA. O posicionamento se deu durante um bate-boca no encontro oficial dos líderes no Salão Oval da Casa Branca.

O presidente dos EUA afirmou que Zelensky tem que "ser grato". O ucraniano insiste que os EUA precisam dar um respaldo de segurança a qualquer força de paz europeia enviada após um acordo de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia. "Isso é crucial, é sobre isso que queremos falar, isso é muito importante", disse Zelensky na Casa Branca.

"Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial", afirmou Trump a Zelensky. O presidente norte-americano também voltou a sugerir que a Ucrânia é a culpada pela invasão russa, ao afirmar que o ucraniano "se permitiu ficar em uma posição muito ruim".

Trump também afirmou que Zelensky rompeu acordos com "Obama, Bush, Biden". "Não sei se você consegue sem os EUA. O seu povo é muito bravo. Podemos ter um acordo ou a gente sair dessa. E não vai ser bonito se a gente sair dessa. Você não está com as cartas".

Por fim, Trump fez um ultimato a Zelensky: "Faça um acordo ou estamos fora". A reunião terminou sem que o acordo fosse assinado.

Acordo ameaçado

Zelensky estava em Washington para assinar um acordo de exploração mineral conjunta com os EUA de recursos ucranianos. Inicialmente, Trump defendia que os EUA deveriam recuperar os US$ 500 bilhões investidos na Ucrânia durante a guerra com a Rússia, o que foi rejeitado por Zelensky.

Para assinar o acordo, Kiev pediu garantias de segurança para desestimular a Rússia de lançar um novo ataque no futuro. A Ucrânia também exigiu o envio de tropas de manutenção de paz quando houvesse um acordo de cessar-fogo com a Rússia. Os EUA deixaram claro que não enviariam suas tropas, mas acolheram a sugestão do envio de soldados de países europeus.

Donald Trump chamou Zelensky de ditador na semana passada. "Zelensky, um ditador sem eleições, deve atuar rápido ou não lhe restará um país", afirmou. Mandato do ucraniano terminou em 2024, mas a lei prevê a possibilidade de não haver eleições durante períodos de guerra.

Ataque do republicano ao ucraniano veio durante a semana de ataques mútuos entre os dois. Antes, Zelensky havia afirmado que Trump vivia em um "espaço de desinformação" promovido pela Rússia, já que o americano tem se mostrado cada vez mais próximo de Vladimir Putin e com uma retórica bem alinhada a de Moscou.

Desde a conversa telefônica entre Vladimir Putin, presidente russo, e Donald Trump, há um temor na Europa de que os EUA se afastem da UE e Ucrânia. Autoridades norte-americanas e russas conversaram nesta semana sobre um possível fim da guerra, em um encontro sem a presença de ucranianos ou europeus.