Pretende beijar muito no Carnaval? 6 doenças transmitidas pela boca

Beijar várias pessoas pode ser prazeroso, mas o risco de ter consequências desagradáveis para a saúde é alto.

Algumas doenças são transmitidas justamente pela boca e saliva. Portanto, os riscos de quem beija muitas pessoas diferentes —ou beija alguém que já beijou várias pessoas— ser infectado é maior.

Veja a seguir doenças que podem ser transmitidas pelo beijo:

1. Mononucleose

Popularmente conhecida como "doença do beijo", a mononucleose é causada pelo vírus Epstein-Barr, que se aloja na região da amígdala. Geralmente aparece em jovens de 15 a 25 anos. Uma vez que você já pegou, não pega de novo, mas o vírus pode ser transmitido mesmo após um ano do contágio.

A má notícia é que a mononucleose não é uma doença que dura apenas dois ou três dias. Às vezes, os sintomas perduram por até três semanas. Eles incluem febre alta, dor de garganta, dor de cabeça, dores musculares e ínguas (caroços na virilha, pescoço ou axila). Também podem aparecer manchas vermelhas pelo corpo.

Em casos raros, o vírus se aloja em algumas células do fígado e do baço. Por isso, para evitar que o baço —um órgão considerado frágil— seja rompido, é indicado ficar 15 dias sem fazer esforço físico.

Não existe uma vacina para impedir a contaminação. A única opção para o paciente é tratar os sintomas, ou seja, se está com dor no corpo, tomará um analgésico, por exemplo.

"Quando o folião reduz o número de parceiros, estatisticamente o risco de se pegar o vírus da mononucleose é menor. Outra opção é fazer um exame de sangue para descobrir se já teve este vírus, pois caso já tenha tido, não é possível ser contaminado novamente", explica o infectologista Celso Granato.

2. Sapinho

A doença com apelido simpático é uma micose. A candidíase oral é causada por um fungo chamado Candida albicans, que vive na pele e em mucosas, alimentando-se de substâncias encontradas no corpo, sem provocar nenhum tipo de dano. O problema é quando o nosso sistema imunológico apresenta algum tipo de falha: é aí que os fungos conseguem se reproduzir com maior facilidade, provocando uma variedade de lesões.

Aparecem inúmeros pontos brancos, escamosos, semelhantes a pedaços de queijo, que cobrem a língua, as gengivas, a parte interna das bochechas e, às vezes, os lábios.

Os remédios indicados são, na maioria dos casos, antifúngicos.

Para poupar incômodos, é recomendável não beijar se você tiver feridas nos lábios, aftas ou sangramento nas gengivas, já que machucados são porta de entrada para essa e outras doenças.

3. Herpes

Imagem: iStock

Os sintomas do herpes costumam ser bem visíveis. A pessoa geralmente apresenta bolhas pequenas e doloridas na região dos lábios. Ver se o parceiro(a) está com uma lesão ativa nos lábios até ajuda a evitar o contágio, mas não garante que você não será contaminado pelo vírus. Isso porque a transmissão também pode ocorrer quando o portador não possui lesão aparente.

A maioria de nós já entrou em contato com o vírus que causa a herpes, mesmo que ele nunca tenha se manifestado. "Mais de 96% das pessoas têm sorologia positiva para herpes. No entanto, não se sabe por qual razão às vezes ele se manifesta em algumas pessoas e não em outras", diz o infectologista Ricardo Cantarim Inacio.

Existem certas situações que geram reações no organismo que permitem a reativação do vírus, incluindo tomar muito sol, a menstruação (devido aos ciclos hormonais) e o estresse.

O tratamento é simples: uma pomada ou um comprimido receitado pelo médico, que faz o diagnóstico clinicamente.

4. Sífilis

A principal forma de transmissão da sífilis é pelo contato sexual. Mas, na segunda fase da doença, conhecida como sífilis secundária, também podem surgir lesões na pele e na boca. É aí que a bactéria Treponema pallidum, que causa a doença, pode ser transmitida pelo beijo ou pelo toque nas lesões.

As primeiras lesões na pessoa que foi contaminada aparecem entre três e quatro dias.

O tratamento é feito com altas doses do antibiótico penicilina em qualquer hospital.

5. Covid-19

Imagem: iStock

O vírus (assim como o da gripe) é transmitido pela respiração ou saliva de alguém, ou quando uma pessoa tosse ou espirra e você está por perto.

Se alguém está com covid-19, o vírus pode estar nos pulmões, na garganta e na parte de trás do nariz, por exemplo. Portanto, se você beijar essa pessoa, o vírus pode facilmente entrar em sua boca.

6. Gonorreia

A gonorreia, causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, infecta o revestimento da uretra (o canal entre a bexiga e a parte externa do corpo), do colo do útero, do reto e da garganta ou das membranas que cobrem a parte frontal do olho —a conjuntiva e a córnea.

A transmissão sem envolvimento uretral, ou seja, de garganta para garganta e garganta para ânus, é considerada incomum. Mas um estudo australiano publicado em 2019 na revista científica Sexually Transmitted Infections concluiu que a garganta, na verdade, é a principal fonte de transmissão da gonorreia entre homens, através de beijo de língua, sexo oral e uso de saliva como lubrificante anal.

Ao comentar a pesquisa, o infectologista Rico Vasconcellos opinou à época que os resultados "não devem servir de argumento para restringir nem estigmatizar as práticas sexuais desenvolvidas pela população".

*Com informações de reportagem publicada em 08/12/2018 e coluna publicada em 31/05/2019