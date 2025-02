Presidente do Fed de Cleveland prevê cortes constantes em balanço patrimonial do BC dos EUA

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Beth Hammack, acredita que o banco central dos Estados Unidos pode continuar reduzindo de forma constante seu balanço patrimonial em meio à incerteza sobre as finanças do governo, ao mesmo tempo em que não apoia um aumento da taxa de juros, mesmo que as pressões inflacionárias não recuem com velocidade suficiente.

Hammack disse que sua "preferência básica" é que o Fed avance com a redução do balanço patrimonial, comumente chamada de aperto quantitativo, enquanto o governo norte-americano resolve seus planos de gastos e ajusta o teto da dívida para facilitar suas necessidades de empréstimo.

Assim que isso for resolvido, o Fed poderá usar recompras temporárias de títulos -- repos, em inglês -- se necessário, "para colocar mais (liquidez) de volta no sistema até que se descubra" as necessidades do mercado, disse Hammack em uma entrevista à Reuters na quinta-feira.

Depois que as questões de financiamento do governo forem resolvidas, "embora possa haver reservas suficientes em termos agregados, se a distribuição delas não for tão eficiente em todo o sistema, você precisará de algum mecanismo para levá-las a todos os lugares certos", disse ela. Os acréscimos temporários de liquidez podem fazer isso, observou ela.

Hammack abordou a perspectiva de aperto quantitativo depois que a ata da mais recente reunião do Fed mostrou na semana passada que um número desconhecido de autoridades avaliou a possibilidade de desacelerar ou pausar o processo.

As autoridades estão considerando essa mudança porque será difícil obter uma leitura da liquidez do mercado durante esse período, segundo a ata. Eles não querem retirar muita liquidez para que o banco central não agite o mercado monetário e perca o controle firme sobre a taxa de juros, sua principal ferramenta para influenciar a direção da economia, disse a ata.

Desde 2022, o Fed não vem substituindo alguns de seus títulos vencidos, permitindo que seu portfólio caia para US$6,8 trilhões, de um pico de US$9 trilhões. O Fed não tem certeza de até onde esse processo pode ir e está deixando que os dados do mercado informem quanta liquidez ele pode retirar antes de interromper o aperto quantitativo.

TAXA DE JUROS ESTÁVEL

"Acredito que a política monetária possa ser paciente ao avaliarmos o caminho a seguir", mesmo com um mercado de trabalho saudável e um arrefecimento desigual das pressões inflacionárias, disse Hammack em um discurso antes da entrevista.

"Isso provavelmente significará manter a taxa de juros estável por algum tempo."

Na entrevista, ela disse que não espera um aumento da taxa se as pressões inflacionárias permanecerem acima da meta de 2% do Fed, mas as chances de tal movimento não são zero.

Hammack também disse que os dados recentes que sugerem que o público pode estar se preparando para uma inflação mais alta estão em seu radar, mas até agora, no que diz respeito às expectativas de pressões futuras de preços, "acho que (as expectativas) ainda estão ancoradas".

Ela disse que é muito cedo para dizer o que o regime de tarifas do governo do presidente Donald Trump significa para a inflação, e que tudo depende do que for feito e de como os outros países responderão.