Presidente chinês recebe alto funcionário de segurança russo em Pequim

O presidente chinês, Xi Jinping, se encontrou com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, em Pequim nesta sexta-feira (28), informou a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

A visita do ex-ministro da Defesa russo ocorre dias após uma ligação entre Xi e seu homólogo russo, Vladimir Putin, na qual o líder chinês aplaudiu os "esforços positivos" de Moscou para acabar com a crise na Ucrânia.

Em declarações a Shoigu no Grande Salão do Povo, Xi chamou China e Rússia de "vizinhos amigáveis" e disse que os dois lados manteriam "uma comunicação próxima em todos os níveis", segundo a Xinhua.

Xi acrescentou que os dois países implementariam uma "série de programas importantes" para as relações bilaterais este ano.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, também participou da reunião.

Moscou e Pequim fortaleceram suas relações militares e comerciais desde que a Rússia invadiu a Ucrânia há três anos, embora a China tente se apresentar como um ator neutro no conflito.

O apoio econômico e político de Pequim a Moscou e o fato de não ter condenado a operação militar russa na Ucrânia levaram vários países da Otan a rotular a China como "facilitadora" do conflito.

No entanto, esse mapa de alianças geopolíticas foi virado de cabeça para baixo com a chegada de Donald Trump à Casa Branca, que se aproximou da Rússia para promover o fim do conflito na Ucrânia, deixando de lado Kiev e seus aliados europeus.

Esta é a segunda visita de Shoigu à China nos últimos três anos, de acordo com a imprensa russa.

bur-je/dbh/ag/bc/eg/aa

© Agence France-Presse