Prefeito do ES ameaça cortar verba de escola com ala de integrantes do MST

Euclério Sampaio (MDB), prefeito de Cariacica (ES), ameaçou cortar a verba da escola de samba Independente da Boa Vista, após a agremiação homenagear o MST (Movimento dos Sem Terra) em um desfile que teve a vida do fotógrafo Sebastião Salgado como enredo.

O que aconteceu

Desfile aconteceu no último domingo (23). As apresentações no estado acontecem antes do carnaval oficial no Brasil. Na quarta (26), as notas dos jurados foram reveladas e a Independente se tornou campeã. A 15 quilômetros de Vitória (ES), Cariacica fica na região metropolitana da capital capixaba e abriga a sede da Independente.

"Não faremos mais qualquer repasse à escola", afirma prefeito. Em nota, Sampaio disse que não compactua com "homenagens a movimentos criminosos, que espalham o terror e a tristeza no campo", que não sabia da ala do MST e prometeu "responsabilizar a escola da forma cabível".

Prefeitura se opôs a "qualquer movimento radical de ocupação de terras". Em posicionamento divulgado nas redes sociais na quarta (27), o órgão reafirmou "sua postura conservadora".

Independente diz que desfile não teve "conotação partidária ou política". Em nota no Instagram, a agremiação informou que "a representação apresentada no desfile visou unicamente destacar esse aspecto importante da obra" de Salgado, que fotografou o MST por três anos para um de seus livros.

Sabemos do coração bom de Euclério. Por isso, ficamos na expectativa de uma reversão desse posicionamento

Independente da Boa Vista, em nota

Ala reuniu 40 militantes capixabas do MST. Batizado de "Terra", o grupo visava relembrar a conexão entre o fotógrafo e o movimento social. Ao todo, o desfile contou com 19 alas.

"Foi uma homenagem sublime, pura", disse Salgado. Em vídeo divulgado pelos perfis do MST nas redes sociais, o fotógrafo afirma que ficou "felicíssimo" com a ala em homenagem ao Movimento Sem Terra. "O Movimento Sem Terra é uma das maiores organizações sociais de toda a América Latina", afirma ele na gravação.

Ala em homenagem ao MST na Independente da Boa Vista Imagem: João Paulo Rodrigues/Twitter

Carnaval na mira da política

Vereador de São Paulo quer proibir financiamento público de escolas de samba, blocos e eventos que "promovam ataques ou desrespeito a crenças religiosas". A proposta foi protocolada na terça (25) por Sansão Pereira (Republicanos) e aguarda análise. O Republicanos é presidido por pastor da Igreja Universal.

Não estamos contra o Carnaval. Estamos contra o uso do seu dinheiro para atacar a fé cristã

Sansão Pereira (Republicanos), vereador em São Paulo (SP), nas redes sociais

Projetos parecidos foram propostos em outras cidades. Em Campo Grande (MS), Rafael Tavares propôs que a prefeitura deixe de destinar recursos ao Carnaval. Um texto com o mesmo teor foi proposto por Rafael Ranalli, em Cuiabá (MT). Vereadores pelo PL, ambos afirmam que falta dinheiro em áreas mais importantes.

Esquerda defende transporte gratuito 24h durante o Carnaval. Em locais como Olinda (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), propostas de vereadoras do PT e do PSOL em discussão preveem passe livre nos quatro dias de festa e medidas como distribuição de equipamentos de proteção individual a trabalhadores.