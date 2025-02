Posts manipulam ao associar descarte de 195 mil urnas a fraude nas eleições

Do UOL, no Rio

O descarte de 195 mil urnas eletrônicas do modelo UE 2009 pelo Tribunal Superior Eleitoral não tem relação com suposta fraude eleitoral nas eleições gerais de 2022. Publicações nas redes sociais sugerem que o TSE estaria fazendo "queima de arquivo" ao descartar as urnas.

Os equipamentos são substituídos e descartados quando chegam ao término de sua vida útil, que é entre dez anos ou seis eleições. Em 2022, urnas do modelo UE 2009 representaram 12% do total de aparelhos utilizados.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

Uma foto é compartilhada com o seguinte texto sobreposto: "A declaração e Mike Benz e a reação brasileira. O descarte de 15 mil urnas: o que está por trás da coincidência com os comentários de Mike Benz?"

Por que é distorcido

Urnas descartadas estavam fora de uso. Segundo o TSE, o descarte de 195 mil urnas do modelo UE 2009 aconteceu porque elas estavam fora de uso (aqui). A vida útil de uma urna eletrônica é de dez anos ou cerca de seis eleições. Nas eleições de 2022, foram usadas apenas 73.284 urnas do modelo UE 2009. Isso representa 12% do total de 577.125 de aparelhos daquela eleição. Este modelo de urna foi substituído e não foi utilizado nas eleições municipais de 2024 (aqui).

Descarte de urnas antigas é padrão e material é reciclado. Em 2010, foram descartadas mais de 84 mil urnas do modelo fabricado em 1998. Em 2012, urnas dos modelos 2000 e 2002 foram substituídas (aqui).

Declaração de Mike Benz. A fala do ex-secretário de Donald Trump já foi verificada pelo Projeto Comprova — coalizão de checagem de fatos do qual o UOL Confere faz parte — em setembro do ano passado. Benz disse que o governo americano teria construído as urnas usadas nas eleições brasileiras de 2022, o que não é verdade. As urnas foram fabricadas no Brasil.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de mil curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.

