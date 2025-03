Porta-voz russa diz que Zelensky não ter apanhado de Trump foi 'um milagre'

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, atacou o presidente ucraniano Volodimir Zelensky e se mostrou surpresa com o fato de ele não ter sido agredido no bate-boca que protagonizou com o presidente Donald Trump e seu vice, JD Vance, hoje na Casa Branca.

O que aconteceu

Publicação foi feita em seu canal no Telegram. Para Zakharova, Trump e seu vice, JD Vance, demonstraram autocontrole ao lidar com o presidente europeu, classificado por ela como mentiroso por ter afirmado não ter recebido apoio de Washington em 2022, no início da guerra.

Acho que a maior mentira de Zelensky, de todas as suas mentiras, é sua declaração na Casa Branca de que o regime de Kiev estava sozinho em 2022, sem apoio. Como Trump e Vance se contiveram e não deram um tapa nesse canalha, é um milagre de moderação Maria Zakharova, porta-voz da diplomacia russa

Declaração ganhou apoio no canal. Diversos inscritos comemoraram o fracasso da reunião desta quinta. "Ninguém jamais passará por uma desgraça como a de Zelensky", "Melhor que Clinton e sua secretária" (em referência ao escândalo sexual envolvendo o ex-presidente americano Bill Clinton) e "Ele não é um diplomata, é um palhaço profissional brincando com a vida das pessoas" foram alguns dos comentários na publicação.

Ex-presidente russo chamou Zelensky de "cheirador de cocaína". Dmitri Medvedev, atual número dois do Conselho de Segurança russo, disse que pela primeira vez "Trump disse a verdade na cara do palhaço cheirador de cocaína".

Discussão entre líderes foi o ponto alto do encontro

Objetivo inicial da reunião foi deixado de lado. O encontro teria como objetivo a assinatura de um acordo que daria aos EUA o direito de exploração sobre os minerais raros em território ucraniano, o que os EUA considerava como um "pagamento" pelo apoio financeiro e militar dispensado a Kiev nos três anos de guerra.

O presidente dos EUA afirmou que Zelensky tem que "ser grato". O ucraniano insiste que os EUA precisam dar um respaldo de segurança a qualquer força de paz europeia enviada após um acordo de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia. "Isso é crucial, é sobre isso que queremos falar, isso é muito importante", disse Zelensky na Casa Branca.

"Você está jogando com a Terceira Guerra Mundial", afirmou Trump a Zelensky. O presidente norte-americano também voltou a sugerir que a Ucrânia é a culpada pela invasão russa, ao afirmar que o ucraniano "se permitiu ficar em uma posição muito ruim"

Trump também afirmou que Zelensky rompeu acordos com "Obama, Bush, Biden". "Não sei se você consegue sem os EUA. O seu povo é muito bravo. Podemos ter um acordo ou a gente sair dessa. E não vai ser bonito se a gente sair dessa. Você não está com as cartas".

Após a discussão, o acordo sobre mineração não foi assinado. A coletiva de imprensa que havia sido agendada foi cancelada e o presidente ucraniano foi orientado a deixar Casa Branca depois do episódio.

Líderes europeus saíram em defesa do ucraniano. Chefes de Estado da França, Espanha, Portugal, Polônia e a presidente da União Europeia prestaram apoio ao presidente ucraniano depois da reunião.