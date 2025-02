Polícia de PE faz buscas na casa de deputado bolsonarista em investigação sobre peculato

O deputado estadual Joel Maurino do Carmo, o Joel da Harpa (PL-PE), presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Pernambuco, foi alvo de buscas ontem na Operação Projeto Restrito, desencadeada pela Polícia Civil com autorização do Tribunal de Justiça do Estado. Os policiais estiveram na casa de Joel em busca de provas.

Procurado pelo Estadão, o deputado negou irregularidades e afirmou que nada foi encontrado. "Vasculharam a minha casa e nada encontraram. Conversei com o delegado por telefone e ele me disse que havia uma investigação de 2015, eu estou falando dez anos atrás", afirmou em pronunciamento por vídeo encaminhado à reportagem e publicado nas redes.

Os crimes investigados são peculato, fraude em licitação e lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos, ao todo, 14 mandados de busca e apreensão. A Justiça de Pernambuco também autorizou o bloqueio de bens dos investigados.

A Assembleia Legislativa foi procurada pelo Estadão para comentar o caso, o que não havia ocorrido até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

O inquérito é conduzido pelo delegado Rodolfo Bacelar, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado.