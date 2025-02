O Produto Interno Bruto (PIB) da França encolheu 0,1% no quarto trimestre de 2024 ante os três meses anteriores, segundo pesquisa final do Insee, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado confirmou leitura preliminar divulgada no fim do mês passado.Em todo o ano de 2024, no entanto, o PIB francês teve expansão de 1,1%, repetindo o desempenho do ano anterior, confirmou o Insee.