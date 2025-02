Petróleo cai com disputa na Casa Branca, tarifas e exportações do Iraque

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira e se encaminharam para sua primeira queda mensal desde novembro, após os mercados assistirem uma discussão no Salão Oval entre os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia, enquanto se preparavam para novas tarifas de Washington e a decisão do Iraque de retomar as exportações de petróleo da região do Curdistão.

Os contratos futuros do petróleo Brent, que expiraram nesta sexta-feira, fecharam a US$73,18 por barril, uma queda de 1,16%. Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA terminaram a US$69,76 por barril, perdendo 0,84%.

Ambos os índices de referência estão a caminho de registrar sua primeira queda mensal em três meses.

O WTI estava se fortalecendo no final da sessão até que uma discussão sobre um possível acordo de cessar-fogo na guerra Rússia-Ucrânia estourou no Salão Oval, entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy,

"Isso se traduz em uma postura favorável para a Rússia e na possibilidade de eles colocarem mais petróleo no mercado", disse John Kilduff, sócio da Again Capital LLC.

Durante a discussão, Trump ameaçou retirar o apoio à Ucrânia e Zelenskiy deixou a Casa Branca sem assinar um acordo para o desenvolvimento conjunto dos recursos minerais da Ucrânia pelos dois países.

Os participantes do mercado também estão se esforçando para avaliar o impacto de todos os anúncios de políticas relacionadas à energia feitos pelo governo Trump este mês, segundo os economistas da unidade de pesquisa BMI da Fitch.

(Reportagem de Erwin Seba em Houston, Florence Tan, Mohi Narayan, Enes Tunagur e Arunima Kumar)

