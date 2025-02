Petrobras vai incluir mais 4 navios em seu plano, elevando contratações para 48, diz CEO

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras vai incluir a contratação da construção, até 2026, de mais quatro navios em seu plano de negócios, o que elevaria para 48 o número de novas embarcações para apoiar suas operações, disse a presidente da companhia Magda Chambriard, à Reuters.

O reforço da frota de navios da Petrobras acontece diante da expectativa de um crescimento da produção de petróleo no mar nos próximos anos, com a entrada de mais unidades no campo gigante de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos.

Além disso, a companhia busca cumprir a ordem do presidente Lula de colaborar com a geração de empregos e a economia do país, estimulando indústria naval.

A empresa inicialmente planejava a contratação de 44 embarcações de diversos portes para diferentes finalidades até 2026, mas a executiva confirmou que mais quatro navios serão incluídos.

"Somando Transpetro e Petrobras, são 48 embarcações no total", afirmou ela.

Em entrevista à Reuters, na semana passada, o presidente da Transpetro, subsidiária de transporte e logística da Petrobras, Sérgio Bacci, havia comentado sobre a possibilidade da inclusão de novas embarcações no plano da estatal.

Chambriard não comentou sobre os valores envolvidos. Mas esta semana a Petrobras e Transpetro assinaram contratos com os estaleiros Rio Grande e Mac Laren para quatro embarcações no valor de quase US$70 milhões cada.

Segundo a executiva, as embarcações que serão contratadas incluem barcos de apoio, embarcações para suporte a plataformas, navios de cabotagem e gaseiros, entre outros.

"Tem de tudo... e vamos usar o fundo de Marinha Mercante...", adicionou ela, citando como espera viabilizar os recursos para financiamentos.

Na semana passada, a estatal lançou um edital internacional para aquisições de oito navios gaseiros.

(Por Rodrigo Viga Gaier)