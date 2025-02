Pedágio sem cancela: onde estão e como não ser multado no Carnaval

Nesse Carnaval, muitos motoristas conhecerão um novo tipo de pedágio, cuja cobrança é quase imperceptível. É o sistema free flow, que dispensa as praças de pedágio tradicionais e utiliza estruturas metálicas, idênticas às que sustentam placas de sinalização, para funcionar.

O free flow já está presente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A tecnologia, inclusive, é adotada no trecho Rio-Santos da BR-101, onde são esperados 225 mil veículos trafegando ao longo dos dias de festa.

Quem usa tags de pagamento no para-brisa não precisa fazer nada. Quem não usa, precisa ficar atento à existência do free flow no trajeto Imagem: Divulgação

Quais estradas utilizam o pedágio free flow?

A primeira estrada do Brasil a contar com o pedágio sem cancela é a BR-101, no trecho que liga Santos ao Rio de Janeiro. Ao longo da rota, há pontos de cobrança em Itaguaí (km 414), Mangaratiba (km 447) e Paraty (km 538), todas no estado fluminense.

A CCR, que administra esse trecho da BR-101, também prepara um sistema free flow na Via Dutra, entre São Paulo e Arujá (SP). Os pórticos, entretanto, não estarão prontos a tempo do Carnaval.

Mesmo assim, os paulistas precisam lidar com o free flow: a rodovia dos Tamoios já utiliza a tecnologia em Caraguatatuba (SP), no km 13 do novo Contorno Sul da estrada. Na SP-333, gerenciada pela EcoNoroeste, há pórticos em Itápolis (km 179) e Jaboticabal (km 110).

Fora do eixo RJ-SP, a adoção do free flow é maior no Rio Grande do Sul, onde há seis pórticos, espalhados por três rodovias diferentes da concessionária Caminhos da Serra (veja a lista completa abaixo). Em Minas Gerais, há um ponto no km 13 da MG-459, em Monte Sião, sob responsabilidade da EPR.

Como pagar o pedágio free flow?

A ênfase aos nomes das concessionárias não é à toa, já que o motorista precisa saber a empresa que administra a rodovia para quitar seus débitos.

Quem utiliza as tags de pedágio no para-brisa não precisa fazer nada. Para os outros motoristas, a forma mais comum de pagamento é pelo site ou aplicativo da concessionária, onde a cobrança deve aparecer automaticamente conforme o tipo de veículo e pode ser paga com cartão ou Pix.

A própria ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) vem pedindo mais agilidade das empresas no processamento dos dados. Portanto, caso o débito não surja logo após a passagem pelo pórtico, recomenda-se esperar um pouco.

O prazo legal de pagamento é de até 30 dias. Após esse período, cada passagem não-quitada pelo free flow gera multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH.

Em algumas estradas, é possível quitar o débito nos pontos de atendimento da concessionária Imagem: Divulgação

Na maioria das estradas, ainda há pontos de atendimento ou estabelecimentos comerciais onde é possível acertar a conta, inclusive em dinheiro. Além disso, o Governo Federal vem trabalhando na unificação dos sistemas para que o pagamento seja centralizado no app Carteira Digital de Trânsito.

Por isso, é possível que alguns motoristas até recebem notificações do aplicativo estatal informando débitos em aberto, mas isso não é garantido. Coisa parecida vale para os apps das rodovias, que podem informar o condutor sobre a cobrança caso ele já esteja devidamente cadastrado.

Para facilitar tudo isso, UOL Carros preparou uma lista com todos os pontos de pedágio free flow do Brasil, incluindo suas formas de pagamento.

BR-101 (Rodovia Rio-Santos)

Pontos de cobrança: Itaguaí (km 414), Mangaratiba (km 447) e Paraty (km 538)

Pagamento: pelo aplicativo CCR Rodovias, site CCR Pagamentos, totens de autoatendimento em Ubatuba (km 31,8), Paraty (km 580), Angra dos Reis (km 528 e km 471,45), Mangaratiba (km 417,4) ou pela rede credenciada (hotel Itacuruçá Plaza em Mangaratiba e Auto Posto Velamar em Paraty).

SP-99 (Rodovia dos Tamoios)

Pontos de cobrança: Caraguatatuba (km 13 do novo Contorno Sul)

Pagamento: aplicativo Tamoios Free Flow ou pelo site.

SP-333 (Rodovia Carlos Tonnani)

Pontos de cobrança: Itápolis (km 179) e Jaboticabal (km 110)

Pagamento: aplicativo EcoNoroeste, pelo site ou nas bases de atendimento ao usuário localizadas em Barrinha (km 100), Taquaritinga (km 139) e Itápolis (km 197).

Rodovias do Rio Grande do Sul

Pontos de cobrança:

ERS-122: Ipê (km 151), Antônio Prado (km 108), Farroupilha (km 45) e São Sebastião do Caí (km 4)

ERS-446: Carlos Barbosa (km 6)

ERS-240: Capela de Santana (km 30)

Pagamento: pelo aplicativo CSG Free Flow, pelo site ou nas bases de atendimento ao usuário nas cidades de Ipê, Flores da Cunha, Bom Princípio, São Sebastião do Caí, Capela de Santana e Farroupilha.

MG-459

Ponto de cobrança: Monte Sião (km 13)

Pagamento: pelo aplicativo EPR Pedágio Sem Cancela, pelo site ou nas praças de pedágio convencionais nas BR-459, MG-290, MGC-146 e MG-173. Também é possível pagar em estabelecimentos comerciais em Monte Sião e cidades próximas, listados no portal do free flow mineiro.