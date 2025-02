Pan American Energy e Comgás firmam acordo para fornecimento de gás natural

A Pan American Energy (PAE) e a Comgás (Companhia de Gás de São Paulo), maior distribuidora de gás natural do Brasil, celebraram um acordo de compra e venda de gás natural com vigência até dezembro de 2025. O acordo é resultado da chamada pública realizada pela Comgás em junho de 2024 para aquisição de gás natural e biometano.

A Pan American Energy do Brasil, subsidiária da PAE dedicada à importação, transporte e comercialização de gás natural, participou do processo e foi uma das selecionadas na categoria "flexível", para o fornecimento de até 1 milhão de metros cúbicos por dia (m³/d) de gás natural por transação.

A vigência do acordo se estende até 31 de dezembro de 2025, podendo ser ajustada à demanda de gás necessária para abastecer os clientes da Comgás. O acordo conta com a aprovação da Agência Reguladora de Serviços de São Paulo (Arsesp).

"A Pan American Energy está trabalhando para garantir a disponibilidade de gás natural de Vaca Muerta (segunda maior reservade shale gás do mundo) para o Brasil, onde já possui presença no mercado de energia renovável e conta com autorizações para exportar gás da Argentina para o Brasil", informou a PAE em nota.