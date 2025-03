Palmeiras anuncia chegada do atacante Vitor Roque

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira (28) a contratação milionária do jovem atacante Vitor Roque, cujo passe pertencia ao Barcelona e estava emprestado ao Betis, na Espanha.

"Não vejo a hora de me juntar aos meus companheiros e estar em campo para ajudar o Palmeiras", disse o 'Tigrinho', citado num comunicado da equipe paulista.

A contratação do centroavante, que completa 20 anos nesta sexta-feira, é a "maior" da história do futebol brasileiro, disse a presidente do Verdão, Leila Pereira, sem revelar números.

Segundo reportagens veiculadas pela mídia, o clube alviverde pagará 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 155,5 milhões pela cotação atual) ao Barça pela transferência. Vitor Roque assinará contrato por cinco temporadas.

Há vários dias a imprensa dava como certa a volta do jovem atacante, vendido pelo Athletico Paranaense ao Barça em janeiro de 2024.

Mas o retorno tomou forma oficialmente quando o Betis informou, no início desta sexta-feira, que havia chegado a um acordo com os catalães para "resolver a transferência do atacante".

Considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro, Vitor Roque desembarcou na Europa depois que o Barcelona pagou pelo menos 30 milhões de euros (R$ 182,4 milhões) por ele, segundo a imprensa.

O atacante, porém, não se firmou no time azul-grená (marcou 2 gols em 16 jogos) e foi emprestado ao Betis (pelo qual marcou 7 gols em 33 jogos) em agosto passado.

O Palmeiras se interessou pelo jogador, que já contava com uma breve experiência na seleção brasileira principal e diversas atuações em seleções de base.

Comandado pelo português Abel Ferreira, o time alviverde foi protagonista no futebol sul-americano nos últimos tempos, mas, no ano passado, passou em branco nas grandes competições nacionais e internacionais e faltou um artilheiro, que deverá ser Vitor Roque ou outro dos reforços deste ano, como Paulinho ou o uruguaio Facundo Torres.

O centroavante se juntará a uma equipe que teve um início de temporada irregular (seis vitórias e cinco empates em 12 jogos) e que, no sábado, disputa uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista contra o São Bernardo, da Série C do futebol brasileiro.

Além do Brasileirão e da Copa do Brasil, o Palmeiras vai lutar nesta temporada pela Libertadores e pelo novo e ampliado Mundial de Clubes, que será disputado nos Estados Unidos no meio do ano.

