Ônibus que levava turistas é assaltado no meio do trânsito no Rio

Um ônibus com turistas foi assaltado nesta sexta-feira, 28, na região de Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro. O veículo da viação Águia Branca tinha saído de São Paulo e, além de brasileiros, levava turistas estrangeiros. O assalto aconteceu no meio do trânsito, em plena Avenida Brasil. Os ladrões levaram pertences das vítimas e um dos criminosos teria feito um disparo no interior do veículo. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a empresa, o ônibus de número 13.504 saiu de São Paulo pouco depois da meia-noite, em direção ao Rio. Por volta das 7h30, quando o coletivo seguia pela Avenida Brasil, uma das principais vias da capital fluminense, dois criminosos invadiram o veículo e roubaram alguns passageiros. Eles aproveitaram que o trânsito estava lento em razão do excesso de veículos.

No momento do assalto, a Polícia Militar foi acionada. Policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram até o local, mas os criminosos já tinham fugido. O ônibus com os passageiros foi levado para a Delegacia de Bonsucesso e, posteriormente, para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo, no Leblon, na zona sul.

O número de pessoas roubadas não foi divulgado. Conforme a Polícia Civil, as vítimas estão sendo ouvidas e o ônibus passará por perícia. Agentes solicitaram imagens de segurança e realizam outras diligências para identificar os autores do crime, diz, em nota.