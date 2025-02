Empresas de ônibus suspeitas de ligação com PCC serão substituídas em março

Do UOL, em São Paulo

As concessionárias de ônibus Transwolff e UpBus serão substituídas no sistema de transporte público de São Paulo após a prefeitura atender a uma deliberação judicial. As empresas são investigadas por lavar dinheiro para o PCC (Primeiro Comando da Capital).

O que aconteceu

As concessionárias serão substituídas a partir de 15 de março. A empresa Sancetur (Santa Cecília Turismo) assumirá as 132 linhas de ônibus operadas pela Transwolff, que circulam na zona sul. Já a UpBus será substituída pela concessionária Alfa RodoBus, que assumirá 12 linhas na zona leste.

A transição pode afetar 660 mil passageiros. Segundo a Prefeitura de São Paulo, 590 mil passageiros utilizam diariamente as linhas de ônibus operadas pela Transwolff, enquanto outros 70 mil passageiros utilizam as linhas da UpBus.

Empresas buscaram a prefeitura para assumir as linhas. "Ao receber as manifestações de interesse, a SMT (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transportes) comprovou que a Sancetur e a Alfa RodoBus apresentam capacidade técnica e econômico-financeira, execução satisfatória de serviços e documentação fiscal regular", informou a Prefeitura de São Paulo, em nota.

Procurada, a Transwolff diz que aguardará decisão judicial. Embora a Prefeitura de São Paulo afirme que as empresas concordaram em ceder seus direitos contratuais, a Transwolff afirmou ao UOL que irá aguardar uma decisão judicial. A UpBus, por sua vez, nunca se manifestou ao UOL. O espaço segue aberto para manifestação.

Ligação com o PCC

Transwolff e UpBus são investigadas por suposta ligação com PCC. Em abril de 2024, o Ministério Público de São Paulo deflagrou a "Operação Fim de Linha" contra os presidentes das empresas.

A operação resultou na prisão de seis pessoas. Após ser comprovada a ligação com o grupo criminoso, que interferia nas transações financeiras das empresas de transporte, a SPTrans passou a administrar as linhas operadas pela Transwolff e UpBus.

Segundo denúncia do MP-SP, a Transwolff lavou R$ 54 milhões, provenientes das atividades criminosas da facção. O dinheiro foi convertido em ativos lícitos e utilizado na atividade econômica da empresa, para aumentar o capital social, habilitá-la e capacitá-la para a licitação da prestação do serviço de transporte público urbano na cidade de São Paulo. O MP-SP também afirma que o capital da empresa foi aumentado com "aporte de recursos de origem ilícita, notadamente da organização criminosa PCC".

O que diz a Transwolff

A Transwolff Transportes Turismo Ltda afirma que a situação envolvendo a eventual cessão de seus direitos contratuais ainda está em análise, sem definições concretas até o momento. A empresa acompanha o andamento do procedimento administrativo e avalia os caminhos cabíveis, respeitando o devido processo legal.