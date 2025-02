Carnaval em onda de calor: como fica a previsão do tempo para o feriado

A quinta onda de calor intenso de 2025 começa hoje e vai, pelo menos, até a Quarta-feira de Cinzas. Sete estados serão mais afetados pelas altas temperaturas, que ficarão acima do normal para a época do ano.

Onde vai fazer calor?

Nova massa de ar quente deve se estabelecer no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. As temperaturas vão ficar entre 5°C e 7°C acima da média para o mês de março no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e em partes de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. (Áreas em vermelho no mapa abaixo).

Termômetros ficarão entre 3°C e 5°C acima da média histórica de março em outras localidades. São as áreas em laranja do mapa, que compreendem o centro e sul de Minas Gerais, o oeste da Bahia, o sul do Piauí, parte de Goiás e o centro do Mato Grosso do Sul.

Quinta onda de calor de 2025 começa em 28 de fevereiro e vai até 5 de março Imagem: Climatempo

Três capitais podem registrar novos recordes de temperatura para o ano. São elas: São Paulo, Curitiba e Brasília, segundo a Climatempo. Na terça-feira, Porto Alegre foi a capital mais quente, com 38,1°C.

Fevereiro deve ser um dos meses mais quentes em São Paulo em 2025. Chuvas causaram transtornos na cidade, mas o calor prevaleceu, e os paulistanos viveram um dos meses mais quentes já registrados em 82 anos de medição do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A temperatura média foi de 31,7ºC entre os dias 1º e 25, 2,7°C acima do esperado.

Previsão do tempo no Carnaval

Os dias de Carnaval serão de muito calor no país. A previsão é de altas temperaturas no Sudeste, com termômetros marcando de 32°C a 34°C em São Paulo e de 36°C a 38°C no Rio. A máxima em Belo Horizonte deve ser 32°C, enquanto Vitória pode registrar 35°C.

Chuva deve aparecer pontualmente. Ela pode ser de moderada a forte e deve ocorrer no período da tarde e começo da noite em poucas áreas do Rio de Janeiro e no centro-norte de Minas Gerais, incluindo a Grande Belo Horizonte.

Sul do país também deve ter calorão. Pancadas de chuva devem cair à tarde e em parte da noite, de moderadas a fortes, mas com curta duração. No final desta semana, a previsão da MetSul é de temperaturas próximas ou acima de 40ºC na maioria dos municípios do Rio Grande do Sul.

Frente fria deve passar pelo RS entre segunda-feira e a quarta-feira. Ela vem acompanhada de chuva forte pelo estado, mas não deve avançar para os demais estados da região Sul. A Grande Florianópolis e o litoral sul catarinense devem ter chuva a partir da tarde de terça-feira.

Há risco de chuva forte em áreas do Norte e Centro-Oeste. Segundo a Climatempo, "o calor e a grande disponibilidade de umidade no ar serão os principais responsáveis pelas pancadas de chuva, que devem ocorrer, em geral, à tarde e no começo da noite". Distrito Federal e Goiás seguem no fluxo do calor e pouca chuva, com previsão de 32ºC na capital federal. O aumento de pancadas está previsto para terça-feira de Carnaval.

Já no Nordeste, a folia terá períodos de sol e pancadas de chuva de fortes a moderadas. O foco será no litoral leste, entre a região de Natal e o sul da Bahia. Salvador, Aracaju, Maceió, Recife e João Pessoa também podem ter chuva. Capitais da região devem registrar calor de 30°C a 33°C.

Alerta para chuva forte na costa norte do Nordeste. Uma zona de convergência intertropical deve seguir ativa e causar chuva frequente com forte intensidade. Maranhão, Piauí, Ceará e o interior do Rio Grande do Norte devem passar o Carnaval em atenção para o risco de fortes chuvas.