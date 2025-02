Norte-americana Autodesk planeja reduzir quadro de funcionários em 9%

A Autodesk anunciou planos de reduzir seu quadro de funcionários em cerca de 9%, como parte de uma estratégia de reestruturação. A companhia de software norte-americana, que tem sede em São Francisco, prevê que cortará em torno de 1.350 empregos, o que gerará encargos de US$ 135 milhões a US$ 140 milhões.

O plano da Autodesk foi revelado junto com o último balanço da empresa, que teve lucro ajustado por ação de US$ 2,29 no trimestre encerrado em janeiro, superando o consenso de analistas da FactSet, de US$ 2,14.

A receita cresceu 12%, a US$ 1,64 bilhão, em linha com a projeção de Wall Street.

*Com informações da Dow Jones Newswires