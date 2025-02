Nicara?gua se retira do Conselho de Direitos Humanos da ONU

(Reuters) - A Nicarágua anunciou nesta quinta-feira que vai se retirar do Conselho de Direitos Humanos da ONU, após um relatório da entidade ter pedido que a comunidade internacional julgue violações de direitos humanos cometidas pelo governo do presidente Daniel Ortega.

A vice-presidente e primeira-dama, Rosario Murillo, chamou a decisão de “soberana e irrevogável”, dizendo que a Nicarágua deixará todas as atividades relativas ao Conselho de Direitos Humanos e seus “mecanismos satélites”. O relatório da ONU, publicado na quarta-feira, acusa Ortega e Murillo, que também é uma co-presidente, de terem “transformado o país em um Estado autoritário, onde não permanecem instituições independentes”. Especialistas da ONU pediram ações legais contra a Nicarágua, lembrando os abusos de direitos humanos no país latino-americano, que segundo eles segue o padrão do que era conhecido anteriormente de crimes contra a humanidade. No passado, o governo de Ortega já ignorou relatórios da ONU e da Organização dos Estados Americanos (OEA), acusando-os de participarem de uma campanha internacional contra o país. Murillo classificou o relatório da ONU como “falsidades” e “calúnias”. No segundo dia de discussões do relatório no Conselho de Direitos Humanos, nesta sexta-feira, vários países lamentaram a decisão da Nicarágua. A Espanha lembrou que é o terceiro membro a deixar o conselho em dias, depois de Israel e Estados Unidos. "Esta ação constitui um alarmante sinal de isolamento e uma tentativa (da Nicarágua) de fugir de sua responsabilidade com relação às obrigações internacionais em matéria de direitos humanos", disse o representante permanente do Equador na ONU em Genebra, Marcelo Vázquez Bermúdez, em nome de um grupo de países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Paraguai e Peru. A Nicarágua foi palco de grandes protestos contra o governo em 2018. A repressão de Ortega resultou na morte de mais de 350 pessoas e atraiu críticas internacionais. (Reportagem de Gabriela Selser e Adriana Barrera; reportagem adicional de Olivia Le Poidevin)