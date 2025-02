MP que libera saldo retido do FGTS deve ser publicada ainda nesta sexta-feira, diz Marinho

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse na manhã desta sexta-feira, 28, que a Medida Provisória que libera o saque do FGTS para trabalhadores que tiveram o saldo retido por optar pelo saque-aniversário deve ser publicada ainda hoje em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

"Será publicada hoje", afirmou, em entrevista ao jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul.

Ainda de acordo com ele, o governo vê com simpatia a proposta da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), de emenda à Constituição, protocolada na terça-feira, que propõe o fim da escala 6x1.

"Nós nos posicionamos com muita simpatia. Mas para tranquilizar o mundo empresarial, quando falamos em acabar com a escala 6X1, não estamos falando em parar com a atividade econômica. É preciso ter clareza disso", disse o ministro.

Questionado sobre como "fechar a conta" caso a proposta avance, ele respondeu: "renegociando".