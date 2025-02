Movimentação de carga rodoviária do agro cresce 5,3% em 2024, mostra Frete.com

São Paulo, 28 - A movimentação de cargas do agronegócio no transporte rodoviário aumentou 5,3% em 2024, conforme levantamento da Frete.com, plataforma de transporte de cargas. O crescimento foi impulsionado pelo avanço nos fretes de soja, que subiram 25,7% no período, e de fertilizantes, que registraram alta de 5,1%. Juntos, esses dois segmentos responderam por 45% das cargas do setor movimentadas na plataforma no ano passado.As importações brasileiras de fertilizantes atingiram um volume recorde de 44,3 milhões de toneladas em 2024, aumento de 8,3% em relação a 2023, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O CEO da Frete.com, Federico Vega, afirmou que a antecipação de compras por parte dos agricultores impactou os fretes do setor. "A elevação nos preços das commodities e a tensão no Oriente Médio levaram os produtores a anteciparem as aquisições de fertilizantes, evitando possíveis problemas de oferta e oscilações de preços", disse em nota.O transporte de milho na plataforma, em compensação, caiu 9,4% no ano, respondendo por 14% da movimentação de cargas do agronegócio na empresa. A Frete.com atribui a queda à redução na produção e à menor comercialização antecipada da safra 2023/24. De acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), as vendas antecipadas de milho segunda safra atingiram 12,5% da produção total, abaixo da média de 60% a 87,5% observada nas últimas cinco safras.No consolidado de todas as categorias, o volume de cargas movimentadas na plataforma cresceu 6,6% em 2024, totalizando mais de 11 milhões de operações. Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), as exportações brasileiras aumentaram 2,8% e as importações, 15,8% no ano passado. "Com o crescimento do comércio internacional, empresas de transporte recorreram a soluções digitais para agilizar o escoamento de grandes volumes de carga", destacou Vega.A Frete.com conta com mais de 900 mil caminhoneiros cadastrados e 25 mil empresas assinantes, com alcance em 99% do território nacional.