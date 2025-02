Motta promete diálogo com Gleisi; oposição fala em 'sinal preocupante'

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), prometeu manter diálogo com Gleisi Hoffmann, nomeada hoje ministra da Secretaria de Relações Institucionais. A oposição vê um erro de Lula em escolher uma deputada "campeã em polarizar".

O que aconteceu

Gleisi foi nomeada para o cargo que faz o meio de campo entre Lula e o Congresso. A pasta está bastante desgastada com deputados e senadores se queixando de promessas não cumpridas por Alexandre Padilha, ex-titular e que está deixando a função para assumir o Ministério da Saúde.

Motta foi protocolar e manteve o discurso de união que adota desde o começo da gestão. Ele promete diálogo para diminuir as tensões políticas desde antes de assumir a presidência da Câmara e reforçou esta postura no discurso de posse em 1º de fevereiro.

O presidente da Câmara ressaltou que foi avisado por Lula. Em postagem no X, Motta revelou que recebeu uma ligação do presidente da República. Destacou que mantém a boa relação com a futura ministra. "Continuaremos o diálogo permanente a favor do Brasil."

O presidente do Senado foi na mesma linha de cooperação. Davi Alcolumbre (União-AP) escreveu em nota que Gleisi assume o cargo que tem a "importante missão de dialogar com o parlamento". Ele declarou que mantém o compromisso em trabalhar pelo Brasil, uma forma que políticos têm para declarar que estão abertos a conversar.

Recebi ligação do Presidente @LulaOficial comunicando a indicação da deputada @gleisi para o cargo de Ministra das Relações Institucionais. Sempre tive boa relação com ela no parlamento. Desejo pleno êxito na nova função e continuaremos o diálogo permanente a favor do Brasil. -- Hugo Motta (@HugoMottaPB) February 28, 2025

Oposição vê perfil inadequado

O líder da oposição na Câmara considerou a escolha um erro estratégico de Lula. O deputado Zucco (PL-RS) declarou que Gleisi não tem o perfil de diálogo que o cargo exige.

O parlamentar considera que o presidente tentou consertar o clima ruim que ficou com a saída de Nísia Trindade. Ela foi submetida a um longo processo de fritura em sua saída do Ministério da Saúde, chegando a participar de uma cerimônia com Lula sabendo que estava para ser demitida.

Para Zucco, a situação constrangeu Lula com o público feminino. Ele avalia que, na tentativa de consertar um problema, o presidente criou outro. O líder da oposição disse que o governo federal enfrenta uma crise de credibilidade e escalou uma pessoa com perfil e histórico combativo para um momento que exige serenidade.

Escolher a Gleisi, campeã de polarizar e atacar quem pensa diferente, eu acredito ter sido mais um grande erro,

Líder da oposição, deputado Zucco