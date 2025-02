Ministra britânica renuncia por cortes na ajuda internacional

A ministra britânica do Desenvolvimento Internacional, Anneliese Dodds, anunciou nesta sexta-feira (28) a sua renúncia ao governo trabalhista devido aos cortes na ajuda externa ordenados pelo primeiro-ministro, Keir Starmer, para aumentar os gastos com defesa.

"Esses cortes privarão pessoas desesperadas de alimentos e assistência médica", disse Dodds em uma carta a Starmer publicada no X.

O líder britânico prometeu na terça-feira aumentar os gastos com defesa do Reino Unido para 2,5% do Produto Interno Bruto até 2027, mas ordenou um corte no orçamento de ajuda ao desenvolvimento internacional de 0,5% para 0,3% do PIB para pagar por isso.

Dodds observou que, embora veja a necessidade de aumentar os gastos com defesa - já que "a ordem mundial do pós-guerra entrou em colapso" -, ela esperava que houvesse um debate coletivo para encontrar o financiamento.

Starmer admitiu em sua resposta que cortar os fundos de ajuda foi "uma decisão difícil e dolorosa". "No entanto, proteger nossa segurança nacional deve ser sempre o primeiro dever de qualquer governo", acrescentou.

Dodds expressou o receio de que os planos de ajudar as pessoas em Gaza, na Ucrânia e no Sudão, assim como de apoiar a mudança climática e os programas de vacinação, sejam deixados de lado.

"Será impossível manter essas prioridades, dada a profundidade dos cortes", advertiu.

Starmer procurou acalmar suas preocupações assegurando que seu governo "continuará a proteger programas vitais, inclusive aqueles nas piores zonas de conflito do mundo".

Dodds é a quarta ministra a deixar o gabinete de Starmer desde que os trabalhistas venceram as eleições do ano passado, pondo fim a 14 anos de governo conservador.

jkb/lcm/hgs/eg/jmo/aa

© Agence France-Presse