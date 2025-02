Minério de ferro registra perda mensal por preocupações com exportação de aço da China

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta sexta-feira e fecharam com perdas mensais, pressionados pelas preocupações com a imposição de tarifas pelos EUA e os crescentes atritos comerciais contra as exportações de aço da China.

O contrato mais negociado de maio do minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou em queda de 0,74%, para 799,5 iuanes (US$109,72) a tonelada. No mês, a perda foi de 1,17%.

O minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura recuou 1,36%, a US$103,65 a tonelada, perdendo 1,94% em fevereiro.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na quinta-feira que as tarifas propostas de 25% sobre produtos mexicanos e canadenses entrarão em vigor em 4 de março, juntamente com uma taxa extra de 10% sobre as importações chinesas.

Trump impôs uma tarifa de 10% sobre as importações chinesas no início deste mês, resultando em tarifa cumulativa de 20%.

Trump também anunciou planos para impor tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio, o que provocou uma nova onda de atritos comerciais contra o aço chinês.

O Vietnã anunciou uma taxa antidumping temporária sobre alguns produtos de aço chineses, enquanto a Coreia do Sul impôs provisoriamente tarifas sobre as importações de aço chinês.

As tarifas de aço impostas pelos EUA também devem interromper o transbordo de aço chinês, estimado em US$7 bilhões, prejudicando uma fonte vital de vendas para o setor siderúrgico chinês em dificuldades, informou a Reuters na quinta-feira.

Enquanto isso, deficiências no esquema de trocas de bens de consumo na China, que poderia reduzir as despesas com produtos não subsidiados e reduzir gastos futuros, estão aumentando a pressão sobre as autoridades para que revelem políticas voltadas para o consumidor com um impacto de longo prazo quando o parlamento da China iniciar sua reunião anual em 5 de março.

Além disso, a atividade fabril da China deve ter contraído em fevereiro pelo segundo mês seguido, mantendo vivos os apelos por ainda mais estímulos para sustentar a demanda local deprimida.

(Reportagem de Michele Pek)