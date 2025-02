Milhares de pessoas se despedem de Tsachi Idan, ex-refém israelense morto em Gaza

Milhares de pessoas reunidas ao longo das rodovias na área metropolitana de Tel Aviv saudaram nesta sexta-feira (28) a passagem do cortejo fúnebre que transportava o corpo de Tsachi Idan, um ex-refém israelense morto em Gaza, informaram jornalistas da AFP.

Tsachi Idan, engenheiro, foi sequestrado durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, no kibbutz Nahal Oz, onde vivia com sua família, logo depois do assassinato de sua filha Maayan Idan, de 18 anos, morta na sua frente por milicianos do Hamas.

Seu corpo foi devolvido a Israel na quinta-feira, ao lado dos corpos de outros três reféns, no âmbito do acordo de trégua que entrou em vigor em 19 de janeiro no território palestino, depois de 15 meses de guerra entre Hamas e Israel, em troca de prisioneiros palestinos.

Durante a homenagem fúnebre a Tsachi Idan no estádio do Hapoel Tel Aviv, clube de futebol do qual era torcedor, seus entes queridos pediram perdão por não terem conseguido trazê-lo de volta com vida da Faixa de Gaza.

"Me despeço do meu irmão mais velho e lhe peço perdão, em nome de todos nós, porque retornou em um caixão e não caminhando, como se foi", disse sua irmã Noam Idan Ben Ezra, sem conter as lágrimas.

Centenas de torcedores do clube compareceram ao estádio, muitos deles chorando, balançando bandeiras israelenses e faixas vermelhas do time.

Fotos de Tsachi ao lado de sua família foram projetadas em um telão, com a frase "Tsachi Idan, nosso herói" na parte superior.

Yigal Idan, seu tio, também pediu perdão e criticou as autoridades israelenses por "não saberem como trazê-lo a tempo".

"Sinto não ter gritado suficientemente forte (...) e porque o Estado te esqueceu", declarou.

Entre os discursos, a família e os torcedores cantaram em voz baixa o Hatikvah, o hino nacional de Israel, em pé nas arquibancadas e erguendo faixas do Hapoel.

No final da cerimônia, o cortejo fúnebre foi acompanhado por milhares de pessoas até o kibbutz Einat, perto de Tel Aviv, a cerca de 20 quilômetros de distância, onde ele foi enterrado.

