Microsoft vai encerrar o Skype - Empresa anuncia que plataforma pioneira de chamadas de vídeo não estará mais disponível partir de maio. Usuários poderão migrar para o Teams, mas não poderão mais ligar para números.A Microsoft anunciou nesta sexta-feira (28/02) o encerramento do Skype, a plataforma pioneira de chamadas de voz e vídeo online comprada pela gigante americana em 2011.

"A partir de maio de 2025, o Skype não estará mais disponível", disse o Skype numa postagem na rede social X. A mensagem dizia aos usuários para eles continuarem a usar seus serviços fazendo login na plataforma Teams da Microsoft.

"Nos próximos dias, você poderá entrar no Microsoft Teams Free com sua conta do Skype para continuar conectado a todos os seus chats e contatos. Obrigado por fazer parte do Skype", acrescentou o texto.

O Skype, criado há mais de 20 anos, permanecerá online até 5 de maio. Até lá, usuários devem decidir se querem migrar para o Microsoft Teams ou simplesmente exportar seu histórico.

"Se (os usuários) quiserem mudar para o Teams, o primeiro passo é bastante imediato, porque já fizemos o trabalho no backend para restaurar seus contatos, histórico de mensagens e registros de chamadas", disse Amit Fulay, vice-presidente de produtos da Microsoft, em uma entrevista ao portal americano especializado em tecnologia The Verge.

Fim das chamadas telefônicas

Com a mudança, a Microsoft deixará de oferecer o serviço que permitia a realização de chamadas para números de telefone nacionais ou internacionais "normais" – um recurso do Skype que ganhou popularidade no início dos anos 2000, pois permitia que os usuários conversassem sem pagar uma companhia telefônica.

A empresa alega que o recurso começou a perder popularidade com o advento dos smartphones e de aplicativos como o FaceTime e o WhatsApp.

Além disso, durante a pandemia, os consumidores optaram por usar outros aplicativos em vez do Skype para fazer chamadas por vídeo, como o Zoom.

O aplicativo Teams, porém, tem a mesma função que será extinta do Skype, oferecida mediante planos de assinatura.

"A base de usuários do Skype na verdade cresceu no início da pandemia e permaneceu relativamente estável desde então [...]. Não diminuiu drasticamente. Tem se mantido relativamente estável nos últimos anos. Esperamos migrar a maioria dos usuários do Skype", disse Jeff Teper, presidente de aplicativos e plataformas de colaboração da Microsoft 365, ao The Verge.

A Microsoft comprou o Skype há quase 14 anos por 8,5 bilhões de dólares.

"Aprendemos muito com o Skype ao longo dos anos [e] aplicamos [esse conhecimento] ao Teams à medida que evoluímos o Teams nos últimos sete ou oito anos [...]. Mas achamos que agora é a hora, porque podemos ser mais simples para o mercado, para nossa base de clientes e podemos oferecer mais inovação mais rapidamente, apenas nos concentrando no Teams", disse Teper à CNBC.

md/ra (EFE, AFP)