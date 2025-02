México propôs igualar tarifas dos EUA sobre China, diz Bessent

Por Jasper Ward

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta sexta-feira que o México propôs igualar as tarifas dos EUA sobre a China, em um movimento que ele descreveu como "muito interessante" e que o Canadá deveria acompanhar.

As principais autoridades mexicanas se reuniram com membros do gabinete de Trump nesta semana para negociações comerciais antes do prazo final de 4 de março, quando as tarifas propostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre as importações mexicanas e canadenses devem entrar em vigor juntamente com uma taxa adicional de 10% sobre as importações chinesas.

"Acho que seria um bom gesto se os canadenses também o fizessem para que, de certa forma, pudéssemos proteger a América do Norte da enxurrada de importações chinesas que está saindo da economia mais desequilibrada da história dos tempos modernos", disse Bessent em uma entrevista à Bloomberg TV.

Os governos mexicano e canadense não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. A embaixada chinesa em Washington não fez comentários imediatos.

A Bloomberg, citando uma pessoa familiarizada, informou que as tarifas propostas pelo México sobre a China se concentrariam em carros e autopeças. A medida é provavelmente uma resposta do governo mexicano para evitar a iminente imposição de uma tarifa de 25% pelos Estados Unidos sobre os produtos mexicanos.

O governo da presidente Claudia Sheinbaum vem afirmando há meses que está analisando cuidadosamente as políticas de Washington e Ottawa em relação à China, dizendo, mesmo antes da reeleição de Trump, que buscava estar "mais alinhado" na abordagem das possíveis práticas comerciais injustas da China.

Na quinta-feira, o vice-ministro mexicano da Economia, Vidal Llerenas, disse que o México poderia adotar outras medidas comerciais além das tarifas que impôs sobre produtos baratos provenientes principalmente da China, incluindo produtos falsificados, que entraram sob isenções anteriores de baixo custo conhecidas como "de minimis".

(Reportagem adicional de Kylie Madry e Ismail Shakil)