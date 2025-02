Maierovitch: Moraes deveria responder aos EUA nos autos e não fora deles

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes deveria se concentrar em responder à ofensiva do governo de Donald Trump em suas decisões jurídicas, e não com declarações públicas, disse o colunista e jurista Wálter Maierovitch no UOL News desta sexta (28).

Ontem, Moraes disse que o Brasil deixou de ser colônia e reforçou a soberania do país. As declarações aconteceram um dia após a votação de um projeto de lei nos EUA com sanções que podem afetar o ministro.

Há uma maneira de agir no Supremo. Quando um juiz é atacado, ele responde nos autos e não fora deles. Quando ele é atacado por ser um órgão do poder, quem responde é o presidente do Supremo.

Isso se inverteu. Basta pisarem no calo do Moraes para que ele saia falando, desta vez diante de uma hipótese ridícula. A decisão brasileira [de suspender a plataforma de vídeos Rumble no Brasil] não afetou a soberania americana. Calma; decida nos autos e só neles. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch criticou a postura do ministro Flávio Dino, que saiu em defesa de Moraes diante da ofensiva dos EUA.

Essa solidariedade do Dino é algo que ele deve ter esquecido de quando era juiz e foi buscar na política. Na linguagem popular, está um esparramo. Parece não haver um representante do poder Judiciário. Depois que o presidente fala, ninguém mais fala. Está tudo muito mal. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Tales: EUA podem fazer Moraes e Dino candidatos à Presidência

As brigas judiciais entre o governo dos EUA e o STF podem resultar no fortalecimento dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que começam a ser vistos como potenciais candidatos à Presidência, afirmou o colunista Tales Faria.

Gilmar Mendes está sendo excessivamente otimista. Essa comissão que aprovou a decisão de bloquear a entrada de Alexandre de Moraes nos EUA equivale a uma Comissão de Constituição e Justiça e é forte. Esse assunto será submetido ao plenário lá e tem tudo para ser referendado. É um problema que de fato será real entre Brasil e EUA.

Em isto ocorrendo, o STF tem sido o grande defensor da democracia e das liberdades no Brasil, atacando quem as ataca. Há duas figuras no Supremo que estão se fortalecendo muito. Na medida em que os EUA ataquem Moraes, eles se tornam mais fortes internamente aqui, como um pilar de resistência aos ataques externos.

Além de Moraes, fala-se muito no Congresso de Flávio Dino, atacando a questão das emendas parlamentares. No meio político, essas duas figuras começam a ser vistas com potencial eleitoral. Os EUA podem fazer de Moraes um possível candidato à Presidência, assim como Dino também está sendo colocado desta forma. Tales Faria, colunista do UOL

Brasil reagiu aos EUA de maneira desproporcional, diz ex-embaixador

Houve uma reação exagerada do Brasil aos ataques do governo dos Estados Unidos ao STF, avaliou o ex-embaixador Rubens Barbosa em entrevista ao UOL News.

Nós reagimos de maneira muito desproporcional a uma nota genérica, que não foi feita pelo governo americano, mas por um setor do Departamento de Estado. Essa nota deveria ter sido respondida no mesmo nível, e não elevar a resposta.

Na minha visão, se o governo avaliasse que a nota do Departamento do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado merecesse ser respondida, quem deveria fazer isso era o STF e o ministro Alexandre de Moraes, como ele fez ontem.

O pronunciamento de Moraes deveria ter sido feito anteontem, e não a nota do Itamaraty, que politizou o assunto. A nota do departamento dos EUA é genérica e se refere a todos os países, inclusive o Brasil, que é mencionado de passagem. Rubens Barbosa, ex-embaixador

