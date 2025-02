Macron defende Zelensky após bate-boca de presidente ucraniano com Trump na Casa Branca

Emmanuel Macron reagiu ao encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky na Casa Branca, nesta sexta-feira (28). O presidente francês pediu "respeito" aos que estão lutando desde o início da guerra e insistiu sobre o papel do "agressor" russo no conflito.

"Há um agressor, que é a Rússia, e há um povo agredido, que é a Ucrânia", disse Emmanuel Macron a jornalistas no Porto, onde concluía uma visita de Estado. "Acho que fizemos bem em ajudar a Ucrânia e sancionar a Rússia há três anos, e continuaremos fazendo isso", acrescentou o presidente francês, pedindo "respeito por aqueles que estão lutando desde o início".

A declaração do líder francês foi feita no momento em que, do outro lado do Atlântico, o presidente Volodymyr Zelensky deixava a Casa Branca, mais rápido do que o previsto, após um tempestuoso encontro com Donald Trump. Diante das câmeras, os dois chefes de Estado responderam às questões dos jornalistas, mas também deixaram transparecer claramente suas divergências.

Trump advertiu Zelensky de que a Ucrânia precisa chegar a um acordo com os Estados Unidos ou Washington encerrará o apoio ao país, invadido pela Rússia há três anos. "Seu povo é muito valente, mas ou vocês chegam a um acordo ou estamos fora, e se sairmos, vocês terão que lutar", disse o chefe da Casa Branca, durante um confronto verbal. "Vocês lutarão, mas não têm as cartas na mão", acrescentou.

Já o presidente ucraniano disse que não deve haver "concessões" com o presidente russo, Vladimir Putin, a quem chamou de "assassino", mesmo se insistiu que nenhuma negociação de paz é possível sem a participação de Moscou. "É uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, e não uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos", disse, em referência as tentativas de Trump de negociar diretamente com Putin, sem a participação do ucraniano.

"Você não está sendo nada grato. Isso não é algo agradável", retrucou Trump. "Vai ser muito difícil" negociar assim, acrescentou.

Após o encontro, Trump não poupou críticas ao ucraniano. "O presidente Zelensky não está preparado para a paz se os Estados Unidos estiverem envolvidos", escreveu o chefe da Casa Branca em sua rede Truth Social. "Ele faltou com o respeito aos Estados Unidos no estimado Salão Oval. Ele pode voltar quando estiver preparado para a paz", acrescentou.