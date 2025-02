Lula retoma viagens internacionais com ida ao Uruguai para posse de Orsi

O presidente Lula (PT) retomará as viagens internacionais com uma viagem a Montevidéu para a cerimônia de posse de Yamandú Orsi, presidente eleito do Uruguai, que acontece amanhã pela manhã.

O que aconteceu

Lula fará um bate e volta e deverá estar de volta a Brasília já na noite de sábado. A previsão é que o presidente passe o feriado de Carnaval entre o Palácio da Alvorada e a Granja do Torto, sem compromissos públicos.

Esta é a primeira viagem internacional de Lula desde a internação para cirurgia em dezembro. Montevidéu foi também o último local de fora do país que o presidente visitou, antes de ser transferido às pressas para São Paulo em razão de uma hemorragia intracraniana decorrente de uma queda.

Yamandú Orsi marca a volta da centro-esquerda ao comando do Uruguai. Ele foi eleito em novembro do ano passado com o apoio do ex-presidente Pepe Mujica, amigo de Lula.

O uruguaio visitou Lula menos de uma semana após a eleição. Orsi foi ao Palácio do Planalto no final de novembro, quando debateu com o petista o futuro dos dois países e o convidou pessoalmente para a posse.

Lula foi a Montevidéu para a cúpula do Mercosul no início de dezembro. Na ocasião, também visitou Mujica em sua casa. O ex-presidente uruguaio enfrenta um câncer em estágio avançado.

Apesar das diferenças ideológicas, Lula também se dá bem com o atual presidente de centro-direita. Luis Alberto Lacalle Pou apoiou o candidato que Orsi derrotou, mas manteve boas relações com o Brasil durante os dois anos de mandatos concomitantes.

Esta é ainda a terceira posse a que Lula vai neste mandato. No ano passado, viajou em agosto ao Paraguai para a posse de Santiago Peña e, em outubro, para a de Claudia Sheinbaum, no México.

Na viagem ao México que o avião presidencial quebrou. Lula e a comitiva de ministros ficaram sobrevoando a Cidade do México por quatro horas até gastar o combustível para que pudessem pousar de novo. Segundo a FAB (Força Aérea Brasileira), a aeronave já foi consertada e está em solo brasileiro.

Presidente deverá ir ao Japão e ao Vietnã no final de março. O motivo das viagens —as primeiras de longa duração desde a cirurgia— ainda não foi divulgado. Em outubro, além do México, Lula esteve nos EUA.